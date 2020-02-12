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الأمن العام اللبنانى : تأمين العودة الطوعية لعدد من النازحين إلى سوريا غدا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:38 م
الأمن العام اللبنانى : تأمين العودة الطوعية لعدد من النازحين إلى سوريا غدا نازحيين سوريين
أ ش أ

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أعلن جهاز الأمن العام اللبنانى ، أنه سيقوم بتأمين "العودة الطوعية" لمجموعات من النازحين السوريين ممن يتواجدون داخل الأراضى اللبنانية إلى سوريا، صباح غد الخميس، وذكر بيان صادر اليوم عن الأمن العام اللبناني، أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم فى سوريا من خلال 3 مراكز ومعابر حدودية هى (القاع، والمصنع، والعبودية) وأنه تم تحديد 8 مناطق رئيسية على مستوى لبنان تتضمن نقاط تجمع للنازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.
 
ويتولى الأمن العام منذ منتصف عام 2018، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم فى سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية فى شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
 
يشار إلى، أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سورى داخل الأراضى اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلى يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
 
ويعانى لبنان، من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر فى العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذى يقترب من 5 ملايين نسمة.
 

لبنان

الامن اللبنانى

الامن العام اللبنانى

النازحين السوريين

سوريا

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