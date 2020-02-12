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الثلاثاء 18 فبراير

اقتصاد القاهرة تنظم ندوة حول كتاب من الميدان للديوان بحضور وزير التضامن الأسبق

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 ص
اقتصاد القاهرة تنظم ندوة حول كتاب من الميدان للديوان بحضور وزير التضامن الأسبق جامعة القاهرة والخشت
كتب محمد صبحى

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ينظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الثلاثاء 18 فبراير، ندوة لمناقشة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق في كتابه" من الميدان إلى الديوان" مذكرات وزير فى زمن الثورة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ومن المقرر أن تناقشه في الكتاب الدكتور هبة نصارأستاذ الاقتصاد بالكلية ونائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابقة ، وتدير الندوة الدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة المركز.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، أكد أن الكلية تخرج باحثين فى مجال السياسة والاقتصاد والاحصاء ، والباحث لابد وأن يكون لديه مهارات البحث العلمى، وهو ما يتطلب اعداد قليلة بالكلية، وكذلك مهارات التواصل والعمل ضمن فريق، وكل تلك مهارات يجب أن يتميز بها خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولتحقيق ذلك الأمر يتطلب أن يكون الاعداد المقبولة للالتحاق بالكلية صغيرة.

وأشار الدكتور محمود السعيد ،أنه فى عام 2015 بدأت الكلية فى تطبيق نظام الساعات المعتمدة فى الكلية، وهذا النظام جزء اساسى فيه ان يكون عدد الطلاب قليل، كونها تعتمد على التقويم المستمر طوال العام الدراسى، من خلال الاسئلة والميد ترم، لقياس مستوى الطالب خلال الفصل الدراسى وفى نفس الوقت يكون 50% من الدرجة على أعمال السنة، وذلك يتطلب أعداد صغيرة وحضور 75 % على الأقل، لأن من يتغيب أكثر  25 % من المحاضرات يحق للاستاذ منعه من دخول الامتحان التحريرى، وكل ما نقوم به فى الكلية يتطلب اعداد صغيرة وحريصين على تحقيق ذلك خلال الاعوام الماضية.

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جوده عبد الخالق

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