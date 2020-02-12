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ارتفاع واردات البورسلين 4 أضعاف وتضرر 34 مصنعا لارتفاع أسعار توريد الغاز لمصانع

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:23 م
ارتفاع واردات البورسلين 4 أضعاف وتضرر 34 مصنعا لارتفاع أسعار توريد الغاز لمصانع بورسلين مستورد
كتب: مدحت عادل

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كشف الدكتور صبحي نصر، رئيس لجنتي الضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن ارتفاع وتيرة استيراد البورسلين خلال عام 2019 بشكل غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من البورسلين 4 أضعاف حجم الإنتاج المصري محليا لانخفاض تكاليف الإنتاج في الخارج قياسا بتكاليف إنتاج في مصر.

وقال الدكتور صبحي نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانع في مصر، أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتراجع التصدير، وهو ما ترتب عليه تحقيق ميزة نسبية لصالح المنتج المستورد لأنه يحصل على الغاز بأسعار أقل من مصر، وبالتالي يحد من قدرة المصانع على زيادة الإنتاج محليا.

وأضاف صبحي نصر، أن هناك نحو 34 مصنع بورسلين متضرر من ارتفاع سعر توريد الغاز محليا، لعدم قدرتها على مواجهة السعر المنخفض للواردات، مشيرا إلى أن غالبية المصانع المنتجة للبورسلين خفضت من طاقتها الإنتاجية لمستويات قياسية متدنية حتى تحافظ على تواجدها في السوق المصري.

ويسعى الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين للاجتماع مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمناقشة ملف فرض رسوم إغراق على واردات البورسلين من الخارج، وتشجيع المصانع المصرية على رفع معدلات الإنتاج مرة أخرى لتلبية الاحتياجات المحلية.

واعتبر صبحي نصر، أن مراجعة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع من شأنه استكمال الجهود القائمة من الحكومة في إطار تخفيف الأعباء عن المصانع العاملة في السوق المحلي وتعزيز صدارتها التنافسية بالخارج أمام المنتجات المنافسة، كما أنه يحقق مستهدفات الدولة الساعية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساعد المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية لمستويات أكبر وبالتالي زيادة الإنتاج للسوق المحلية والتصدير على السواء.


أسعار الغاز

واردات البورسلين

الإنتاج المحلى

اخبار الاقتصاد

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