ارتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة.. والأهالى يطالبون بتطبيق تسعيرة جبرية

البحيرة - ناصر جودة

شهدت أسعار الدواجن الطازجة بأسواق محافظة البحيرة ارتفاعا نسبيا خلال الأيام الماضية بكافة المدن والمراكز، مما أدى إلى انخفاض الحركة الشرائية بصورة لافته.

وتوافد الأهالى على منافذ السلع المدعمة لتلبية احتياجتهم من الدواجن بأنواعها المختلفة.

عدسة"اليوم السابع" حاولت رصد هذا المشهد لرصد تفاصيله المختلفة.

البداية مع محمد الشرقاوى صاحب أحد محلات الطيور بمدينة دمنهور الذى أكد على استقرار أسعار الدواجن الحية خلال الأسابيع الماضية مع ارتفاعها الطفيف من آن لآخر بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة بصورة لافته خلال فصل الشتاء، مضيفا أن أسعار الطيور تحدد وفقا لمعايير بورصة الدواجن الخاضعة لمبدأ العرض والطلب .

وأشار الشرقاوى إلى ارتفاع أسعار الدواجن منذ بداية العام الجديد ومع احتفالات أعياد الميلاد، ودخول فصل الشتاء والذى يرفع تكلفة الانتاج خاصة مع ارتفاع أسعار الاعلاف ووقود التدفئة داخل مزارع الدواجن.

فيما أكد إبراهيم عبدالله - تاجر دواجن- على ارتفاع أسعار الطيور داخل المحلات خلال الفترة الماضية نظرا لتحكم تجار الجملة فى الأسعار، مضيفا أن الفراخ البيضاء وصلت أسعارها للمستهلك إلى 30 جنيها للكيلو والفراخ البلدية وصل سعرها إلى 37 جنيها بعد أن كان سعرها لا يتعدى 25 جنيها للكيلو.

وأشار السيد إسماعيل تاجر دواجن إلى زيادة تكلفة تجهيز الدواجن الحية وتغليفها رفع من أسعارها امام المستهلكين، مضيفا أن أغلب المواطنين خاصة المرأة العاملة يفضلون شراء الدواجن الحية بعد تجهيزها وتقطيعها داخل المحلات، وذلك لاعدادها مباشرة للطهى كما يفضلون شراء منتجات الطيور الطازجة مثل " البانية والصدور والكبد وغيرها من المنتجات مما يؤدى الى ارتفاع اسعارها فى النهاية بالنسبة للمواطنين.

فى المقابل أكد عدد من أهالى محافظة البحيرة ارتفاع أسعار الدواجن بصورة غير متناسبة مع انخفاض اللحوم والمنتجات الغذائية.

وقال احمد مملوك - موظف- إن ارتفاع أسعار الدواجن فى الأسواق سببه جشع التجار خاصة تجار الجملة اللذين يحاولون بكل قوة الحفاظ على مكاسبهم دون الالتفات إلى أى ابعاد إجتماعية ضيفا أن أسعار الاعلاف انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية دون اى تأثير على اسعار الدواجن داخل الاسواق.

وقالت مديحة عمارة -ربة منزل- إن الدواجن الطازجة من المنتجات الغذائية للأسرة المصرية التى لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك لانخفاض أسعارها نسبيا عن اللحوم الحمراء.

وأضافت "من الغريب أن تنخفض اللحوم بشكل كبير ويضطر أصحاب محلات الجزارة إلى تخفيض أسعارهم لمواجهة الركود فى الأسواق بينما ترتفع أسعار الدواجن بصورة كبيرة دون آى ضبط أو رقابة .

فيما أكدت نادية اسماعيل - موظفة - أنه رغم ارتفاع اسعار الدواجن إلا أنها متناسبة مع الأسر متوسطة الدخل وذلك بالمقارنه بأسعار اللحوم البلدية التى وصلت إلى 120 جنيها للكيلو .

وأضافت ان أطباق الفراخ البانية الطازجة أصبحت هى المسيطرة على الوجبات الغذائية للاسرة المصرية لسهولة طهيها وانخفاض اسعارها بالنسبة للمنتجات الغذائية المماثلة.

وطالبت اسماعيل باحكام الرقابة على محلات الدواجن والتفتيش الدورى عليها لمواجهة الغش التجارى والتحقق من وجود الشروط الصحية والبيئية.

واكد راضى جمعة موظف على المعاش بتطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجات الغذائية الضرورية مثل اللحوم والدواجن وذلك لتخفيض اسعارها لتتناسب مع دخول الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.

مضيفا ان تطبيق التسعيرة الجبرية للسلع الضرورية هى الاساس لتطبيق العدالة الاجتماعية خاصة وان الدولة تدعم اصحاب مزارع الدواجن واوضح مثال على ذلك قرار حظر استيراد الدواجن وذلك لدعم المنتج المحلى.

يذكر ان الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية طالب منتجى الدواجن بضرورة الالتزام بالتسعيرة المناسبة للقيمة السوقية للدواجن وعدم رفع الأسعار وذلك لعدم تدخل الحكومة بفتح استيراد الدواجن مرة أخرى لضبط السعر فى السوق وهو ما سيؤدى الى خسائر فادحة للمنتجين نتيجة لدخول كميات مستوردة من الدواجن .

مضيفا أن الإنتاج المصرى يلبى الاحتياجات حيث بلغ 130 مليون دجاجة سنويا وبالتالى فان نصيب الفرد يصل الى 13 دجاجة سنويا وهى نسبة جيدة وتغطى السوق المحلى، ولكن محاولات بعض المنتجين رفع الأسعار خاصة فى المواسم والذى يزيد الاقبال فيه على الدواجن وترتفع الأسعار نظرا لزيادة الطلب عليها.

وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، أن هناك بعض المنتجين رفعوا أسعار الكتاكيت والتى وصلت لـ 11 جنيها فى حين ان القيمة السوقية لها لا تتعدى 7 جنيهات، وهو ما تسبب لرفع سعر الدواجن ووصول الكيلو من المزرعة الى 27 جنيها .

وطالب رئيس شعبة الدواجن وزارة الزراعة بضرورة ان يكون هناك سعى جدى من اجل إعادة بورصة الدواجن من اجل ضبط الأسواق ووضع التسعيرة المناسبة التى تغطى التكاليف مع وضع هامش الربح المناسب للمنتج او المزارع بما يضمن الحفاظ على الأسعار بشكل مناسب، إضافة الى ضرورة السعى من اجل تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية ووضع الألية المناسبة لتوصيلها لتجار التجزئة بما يضمن لهم هامش الربح المناسب .

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.

مضيفا أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لافتا إلى أن سعر كيلو الفراخ البلد فى المزرعة 35 جنيها للكليو فى المزرعة مع تراجع ملحوظ فى الطلب عليها، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، مقابل 120 بيضة سنويا وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل