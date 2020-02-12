إنقاذ مسن يفترش الشارع بطنطا وإيداعه دار رعاية مسنين بعد فحصه طبيبا

الغربية – عادل ضرة

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، تحت إشراف أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، من إنقاذ مُسن بعد افتراشه أحد شوارع مدينة طنطا فى البرد، فى حالة عامة سيئة وتدهور حالته الصحية، وتم نقله لمستشفى المنشاوى العام بطنطا لتلقى العلاج اللازم، وبعد إيداعه بدار رعاية المسنين والعجزة بعد تحسن حالته.

كانت وحدة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، قد تلقى بلاغا بتواجد مواطن بلا مأوى يفترش الطريق بمدينة طنطا، وانتقل على الفور مسئولو التدخل السريع لمكان البلاغ، وتبين أن المذكور فى حالة عامه سيئة، وتم نقله بسيارة اسعاف لمستشفى المنشاوى بطنطا، ومتابعة حالة الصحية بإشراف فريق طبى بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور متولى أبو راية مدير المستشفى، حتى استقرت حالة المريض الصحية، وتم إعداد تقرير عن الحالة، وتم نقله بعد ذلك بسيارة اسعاف لدار رعاية المسنين والعجزة بطنطا

وكانت وحدة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس وحدة التدخل السريع بالمديرية تحت إشراف أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، قد تدخلت لإنقاذ سيده مسنه من الشارع بعد العثور عليها فى حالة سيئة تتجول فى شارع المعتصم بطنطا ونقلها لمستشفى طنطا الجامعى وتوقيع الكشف الطبى عليها وتبين انها تعانى من اضطراب نفسى وتم تسليمها لنجلها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا صورا لسيدة مسنة بشارع البحر من المعتصم فى حالة سيئة وترتدى ملابس رديئة وتعانى من البرد الشديد.

وعلى الفور كلفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى رئيس فريق التدخل السريع بالمديرية بالتعامل مع الحالة وتم التوجه اليها ونقلها لمستشفى طنطا الجامعى لعمل الفحوصات الطبية لها وتبين أن السيدة تحمل حقيبة يد وبالبحث تبين وجود مبلغ3400 جنيه بداخلها وبطاقة الرقم القومى الخاصة بها وانها تدعى ثناء محمد الفقى وبطاقة التأمين الصحى وبطاقة تموين وأنها تبلغ من العمر 70 عاما وأن لها ابن يدعى "أمير "وتوجهوا وتم الاتصال به وإحضاره وأخذ التعهد عليه بحسن رعاية الأم، حيث أن الأم تعانى من اضطراب نفسى.



فرق الإنقاذ أثناء نقلها أحد المسنين



فرق الإنقاذ أثناء نقلها أحد المسنين



فرق الإنقاذ أثناء نقلها أحد المسنين



فرق الإنقاذ أثناء نقلها أحد المسنين