إحالة صاحب ثلاجة لحوم للمحاكمة بتهمة الغش التجارى فى الزاوية الحمراء

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة صاحب ثلاجة لحوم للمحاكمة امام محكمة الجنح ، بتهمة حيازة لحوم مجهولة المصدر؛ وكان قد ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 45 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط مباحث إدارة التموين، من ضبط "ص.ع"، 27 سنة، مسئول عن ثلاجة للمجمدات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على المضبوطات التالية " 35 كيلو كبده، 10 كيلو سوسيس"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت نيابة السلام أمرت بحجز مدير مصنع ، 24 ساعة لحين رود تحريات المباحث الجنائية لحيازته طن ونصف بسطرمة ولحوم فاسدة داخل المصنع ، كما أمرت باعدام المضبوطات وذلك بعد ان ثبت انها غير صاحة للاستهلالك الادمي وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الطب البيطري ، وامرت بتشميع المصنع.

البداية عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج البسطرمة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته طن ونصف بسطرمة ، معبأة داخل أجولة لإعادة فرمها وتعبئتها في عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.