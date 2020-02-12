أوقاف الأقصر: افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بإسنا الجمعة المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ستقوم المديرية بافتتاح مسجد "الرحمن الرحيم" بقرية المساوية بالنمسا بمركز ومدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من بنائه وتشييده، حيث أناب الشيخ مصطفى الشاذلى مدير إدارة أوقاف النمسا بحضور حفل الافتتاح وارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة المقبل داخل المسجد.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى الفترة الأخيرة، يجد أنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة وإن دل فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزارة الأوقاف ممثلةً فى مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة فى بذل الغالى فى سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها، وذلك لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، الجمعة الماضي، افتتاح مسجد "نجع أبو رأس" بقرية حاجر الرياينة بمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بعد الانتهاء من إحلاله وتجديده، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وبحضور قيادات الدعوة بالمديرية الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف أرمنت، وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وأهالى قرية جسر الحجر بحاجر الرياينة، وخلال افتتاح المسجد قام الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية، بارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة، حيث كانت بعنوان "ثمرات الإيمان"، وتحدث فيها عن أن الإيمان هو أصل الخيرات والفلاح والسعادة، وأن الإيمان قول وفعل وسلوك وعمل، وأن الإيمان إن كان صادقاً فإن له ثمرات ترى على أفعال المسلم ويكون فيها كل الخير والسعادة.