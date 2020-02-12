أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بشبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

سيطرت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، على مشاجرة بالسلاح النارى بين طرفين بسب أولوية تحميل الركاب بموقف شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقية بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بناحية موقف سيارات قرية كفر الشرفا القبلى – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول " ف.ع.ع " 40 سنه، سائق بالموقف ومقيم دائرة المركز وشقيقه "ر.ع " 45 سنه سائق بالموقف ومقيم ذات العنوان ، وطرف ثان " ا.ع " 34 سنه، سائق ومقيم دائرة المركز.

وذلك بسبب حدوث خلاف بين الطرفان على أولوية التحميل ، نتج عنها مشادة كلامية تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالسب والشتم قام على أثرها الثالث بإطلاق عيارين ناريين فى الهواء من سلاح نارى طبنجة كانت بحوزته دون حدوث ثمة إصابات .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثالث السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن طبنجة حلوان 9 مم (مرخصة من مركز الخانكة) بداخل خزينتها عدد 4 طلقة من ذات العيار، وكذا ضبط 2 فارغ طلقة من ذات العيار وتم التحفظ عليهم وبمواجهتهم أقروا بمضمون ما جاء بالفحص .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3168 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2020م، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ويذكر أنه قد لقى تاجر ملابس متجول مصرعه صباح اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق صاحب محل الرصاص عليه فى مشاجرة بينهما بسبب الخلافات المالية والعلاقات التجارية بينهما، بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بناحية شارع صالح سليم بهتيم دائرة القسم، بين كل من، طرف أول "محمد ج ع" تاجر ملابس متجول ومقيم بهتيم دائرة القسم، والذى لقى مصرعه إثر إصابته بطلق نارى خرطوش بالرقبة وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابه العامة.

وطرف ثانى "هانى ا ا" تاجر وصاحب محل ملابس ومقيم بهتيم دائرة القسم، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين على تجارة الملابس فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، أطلق على أثرها الثانى عيارا من سلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابة الأول التى أودت بحياته وفر هارباً.

أخطرت الأجهزة الأمنية وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع والتحفظ عليه.