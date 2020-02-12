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أسعار الفاكهة اليوم.. انخفاض الفروالة والجوافة لـ4 جنيهات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:15 م
أسعار الفاكهة اليوم.. انخفاض الفروالة والجوافة لـ4 جنيهات صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 12 -2  - 2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرارا فى الفترة الحالية بسبب زيادة الإنتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى إلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية وذلك أدى إلى استقرار الأسعار . 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-3 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5 - 11 جنيها للكيلو. 
 
وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، بينما انخفض  سعر الفراولة ليتراوح بين 4- 7 مقابل  5– 9 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما انخفضت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-7 مقابل 5 - 8  جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9 جنيهات، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 . 
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.
 

اسعار الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

سوق العبور

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