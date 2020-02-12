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أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة.. انخفاض الكوسة والبطاطس تبدأ من جنيهين

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:36 م
أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة.. انخفاض الكوسة والبطاطس تبدأ من جنيهين صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 12 - 2- 2020 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة، وبحسب ما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية .

 

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-5.5 جنيها ، بينما سجلت أسعار البطاطس تتراوح 2- 3 جنيها، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 -11جنيها، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5جنيهات، بينما انخفض سعر الكوسة 4 - 7 جنيهات مقابل 6-9جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 –5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 8-12 جنيها.

 

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

 

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.

 


اسعار الخضروات

سوق العبور

سعر الخضار اليوم

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