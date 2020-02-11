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8 علامات تحذيرية يطلقها جسمك قبل تعرضه لنوبة قلبية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:00 م
8 علامات تحذيرية يطلقها جسمك قبل تعرضه لنوبة قلبية النوبة القلبية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم، ومن المهم التعرف على أعراض النوبة القلبية قبل حدوثها، وذلك لإسعافها مبكراً، ويجب الانتباه لهذه العلامات، وأبرزها ألم الصدر، وفي هذا التقريرنتعرف على علامات تحذيرية يطلقها جسمك قبل تعرضه لنوبة قلبية، وفقاً لموقع " womansday".

النوبة القلبية 5
النوبة القلبية 

 

علامات تحذيرية يطلقها جسمك قبل تعرضه لنوبة قلبية
 

ألم الفك
 

غالبًا ما يتم وصف ألم النوبة القلبية على أنه ألم شديد يمتد إلى أسفل الذراع الأيسر، ورغم أن هذا أمر شائع بالنسبة للعديد من الرجال، فقد تشعر النساء "بألم خاص بالجانب الأيسر والفك السفلي".
الشد العضلي
إذا كانت لديك إجهاد عضلي وألم في كتفيك أو الجزء العلوي من الظهر لا يمكنك ربطه بأي إصابة جسدية، فقد يكون ذلك علامة على نوبة قلبية صامتة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

النوبات القلبية الصامتة لها أعراض قليلة أو معدومة، وهي بنفس خطورة النوبات القلبية التي لها أعراض واضحة.

النوبة القلبية
النوبة القلبية

ضغط غير مريح في وسط الصدر
 

أول أعراض النوبة القلبية التي أدرجتها جمعية القلب الأمريكية هي "الضغط غير المريح أو الضغط أو الامتلاء أو الألم في وسط صدرك.

ألم في مناطق أخرى من الجسم
 

يمكن أن يحدث ألم الأزمة القلبية في أماكن أخرى غير الصدر، مثل الظهر أو الكتفين أو الذراعين أو الرقبة أو الفك، عندما تكون هناك مشكلة في القلب، مثل الشريان المسدود، يمكن أن يثير الأعصاب في قلبك لإعطاء إشارة إلى وجود خطأ ما، وسوف تشعر بالألم.

بالنظر إلى أن العصب المبهم مرتبط ليس فقط بالقلب، ولكن أيضًا بالدماغ والصدر والبطن والعنق، فقد تشعر بإشارات الألم في مناطق أخرى من الجسم باستثناء منطقة القلب.

الدوخة
 

أشياء كثيرة يمكن أن تجعلك تشعر بالدوار منها عدم شرب كمية كافية من الماء، أو تخطي الغداء، أو الوقوف بسرعة كبيرة، لكن الدوار الذي يصاحبه ألم الصدر وضيق في التنفس قد يدل على انخفاض في ضغط الدم، مما يعني أنك قد تعانى من نوبة قلبية.

إعياء وتعب
 

يمكن أن تشعر النساء بالإرهاق لمدة شهر قبل تعرضهن لنوبة قلبية، ووفقًا للمعهد الوطني للقلب والدم والرئة، فإن هذه العلامة بارزة بشكل خاص لدى النساء.

الغثيان أو عسر الهضم
 

تتطور أعراض المعدة مثل: أو القيء أو التجشؤ عندما لا يتلقى القلب ومناطق أخرى من الجسم كمية كافية من الدم، و قد يتم إساءة تقديره على أنه حرقة المعدة، لذلك من المهم التواصل مع طبيبك ، خاصة إذا كنت تعاني من أعراض نوبة قلبية أخرى.

التعرق
 

ما لم تمر بسن انقطاع الطمث أو كنت تمارس التمارين الرياضية للتو، فإن التعرق بشكل مفرط قد يشير إلى أزمة قلبية، أثناء نوبة قلبية ، ينشط جهازك العصبي استجابة "قتال" تضعك في وضع البقاء على قيد الحياة وقد تؤدي إلى التعرق.


اعراض النوبة القلبية

النوبة القلبية

اعراض النوبة القلبية المبكرة

السكتة القلبية

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