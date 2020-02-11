407 مخالفة لمحلات ومطاعم ومخابز الغربية بسبب الغش والتلاعب فى الأسعار

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عن تحرير 407 مخالفة تموينية خلال الفترة من 3-10/2/2020 ، جاء ذلك نتيجة للحملات التموينية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى والصحة ومباحث التموين، بهدف مراقبة الأسواق ومتابعة صلاحية المنتجات الغذائية ومناسبة أسعار البيع والتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية.

حيث جاءت هذه المخالفات بواقع 143 مخالفة فى مجال الأسواق تمثلوا فى (54 نقص وزن – 26 عدم مطابقة مواصفات – 17 توقف عن العمل – 2 تصرف وتجميع – 18 عدم وجود لوحة إعلانات – 2 عطل ميزان الحساس – 5 مخالفات بالكارت الذهبى – 3 مخالفات إختراق ماكينة – 16 مخالفة أخرى)، بالإضافة إلى 263 مخالفة تموينية فى مجال الأسواق تمثلوا فى (96 عدم الإعلان عن الأسعار - 2 بيع بأزيد من السعر - 3 إنتهاء صلاحية - 13 عمل بدون ترخيص – 17 مخالفة ذبح خارج السلخانة – 1 مخالفة غش تجارى – 101 مخالفة لعدم وجود شهادة صلاحية – 6 مخالفات لتجار تموين – 3 مخالفات للقرار 330 - 17 مخالفة أخرى).

كما أسفرت هذه المخالفات عن ضبط ( 99 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للإستخدام الأدمى ومذبوحة خارج المجازر الحكومية - 6000 رغيف خبز مدعمة مجمعة – 33 عبوة مبيدات غير صالحة للإستخدام - 80 عبوة مبيدات زراعية – 5 شيكارة فول صويا مخالفة للقرار 330).

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية استمرارية هذه الحملات بصفة مستمرة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع العمل على إقامة معارض ثابتة ومتحركة بجميع مراكز المحافظة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وبجودة عالية.