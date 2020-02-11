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2500 شركة تشارك فى مؤتمر "MWC " للهواتف المحمولة ببرشلونة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:00 ص
2500 شركة تشارك فى مؤتمر "MWC " للهواتف المحمولة ببرشلونة
كتبت هبة السيد

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انسحبت العديد من الشركات العالمية من المشاركة بالمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة  mobile world congress الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA فى مدينة برشلونه خلال الفترة من 24 الى 27 فبراير الجارى، اثر مخاوف من خطر فيروس كورونا الجديد الذى أودى بحياة 908 شخص بالعالم، وعلى راسهم اريكسون وسونى وامازون و LG و إنفيديا وذلك لإعتبارات تتعلق بسلامة موظفيهم.

ويبحث المعرض العالمى في دورته هذا العام أحدث التطبيقات والتقنيات التي تعتمد على الجيل الخامس للمحمول وما وصلت اليه تلك التفنية والتى يتوقع انتشارها بجميع دول العالم تدريجيا لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة الى أحدث حلول و تقنيات الذكاء الاصطناعى و أجهزة الموبايل و التي يمكنها استقبال الجيل الخامس و السيارات ذاتية القيادة، وكل ما يمكن ان يخطر على بال بشر في ظل تطور متسارع للتكنولوجيا و التي لم تشفع أمام مخاوف الشركات العالمية من المشاركة خشية على موظفيها.

من جهة أخرى أعلنت منظمة GSMA عن إقامة المعرض في موعده المحدد، كما أعترفت بانسحاب بعض الشركات العالمية ولكن في المقابل فان 2500 شركة كبرى ستشارك بالحدث السنوي الذى يتم تنظيمه في ساحة فيا جران الشهيرة.

كما كشفت المنظمة عن عدة تدابير لطمأنة الزوار والعارضين والتأكيد على أن سلامتهم وصحتهم على رأس الأولويات وتشمل حظر دخول جميع المسافرين القادمين من إقليم هوبي الصيني و التي تتواجد به مدينة ووهان المتفشي بها المرضى، كما أن القادمين من الصين أو من زاروها من قبل سيتوجب عليهم تقديم إثبات أنهم كانوا خارج الصين طوال 14 يوما قبل حضور المعرض العالمى.

وقدمت "جى اس ام ايه" نصائح للزوار بعدم مصافحة بعضهم البعض داخل المعرض، كما سيتم تطهير وتغيير أجهزة الصوت والميكروفونات التي يستخدمها المتحدثون كل مرة.

والمؤتمر هو الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها في العالم، تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "GSMA"، وخلال دورة العام الماضى 2019 شارك نحو 2400 شركة عالمية، وأكثر من 100 ألف مشارك من صناع القرار والخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف أنحاء العالم.

 

 

 

 


المؤتمر العالمى للهواتف

GSMA

اريكسون

سونى

امازون

MWC

جى اس ام ايه

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