15.5مليون دولار قيمة صادرات السيراميك المصرى لـ 5 دول عربية

كتبت سماح لبيب

صدرت مصر سيراميك فى ديسمبر من عام 2019 بقيمة 15.5 مليون دولار إلى 5 دول التى استحوذت على أعلى نسبة من التصدير، من إجمالى 54 دولة تصدر إليها نسب مختلفة كل شهر على حسب احتياجات كلا منها.

واستحوذت ليبيا على أعلى معدلات لتصدير السيراميك خلال شهر ديسمبر 2019 الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، وبلغت نحو 7.779 مليون دولار بارتفاع قدره 44%، وتلتها السعودية وصدرت مصر السيراميك إليها بقيمة 2.540 مليون دولار بارتفاع نحو 238% عن العام السابق عليه .

ووفقا لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه أن دولة اليمن جاءت فى المرتبة الثالثة وبلغت قيمة الصادرات إليها نحو 2.041 مليون دولار، والسودان بقيمة 1.770 مليون دولار، بالإضافة إلى الأردن وبلغت 1.348 مليون دولار.

وعلق وليد جمال الدين ، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه الدول الخمس هى التى استحوذت على أكبر نسبة من صادرات السيراميك خلال ديسمبر 2019، من إجمالى ما يقرب من 54 دولة تصدر لها مصر، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى الصادرات المصرية فى حالة تخفيض سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف جمال الدين ، أن الصناعة المصرية فى حاجة شديدة لتخفيض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة وأن هذه الصناعات تدفع أسعارا مبالغ فيها في سعر الغاز، والمقدرة بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن سعر الغاز العادل لهذه الصناعات في سبيل النهوض بها هو 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأوضح جمال الدين، أن هناك صناعات كثيرة تعمل فى السوق المحلى بأقل من 50% من طاقتها بسبب زيادة سعر الغاز عليها، ومنها صناعة السيراميك والزجاج، حيث إن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأبرزها الغاز تمثل المزيد من الأعباء على الصناعة المصرية وتعطل العمل بكامل طاقتها.