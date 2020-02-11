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وفد البرلمان الفرنسى يزور "اليوم السابع"..ونقاش مفتوح عن علاقات القاهرة ـ باريس

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:25 م
وفد البرلمان الفرنسى يزور "اليوم السابع"..ونقاش مفتوح عن علاقات القاهرة ـ باريس صورة تذكارية من داخل صالة تحرير اليوم السابع
كتب : رانيا علوي ـ أحمد علوي - تصوير السعودى محمود

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استقبل "اليوم السابع" وفداً من البرلمان الفرنسى مساء اليوم الثلاثاء، بمرافقة عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية ـ الفرنسية، والنائبات هالة أبو علي وماريان عازر والنائبة سامية رفلة، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالعلاقات المصرية ـ الفرنسية، ومستقبل صناعة الإعلام فى ظل سيطرة السوشيال ميديا مثل فيس بوك وغيرها على سوق الإعلان الرقمى فى فرنسا ومصر وغيرهما من الدول.
 
الوفد الفرنسى فى جولة داخل صالة تحرير اليوم السابع
الوفد الفرنسى فى جولة داخل صالة تحرير اليوم السابع
 
وضم الوفد الفرنسى، الذى كان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، النائبة كاترين موران ديسيلى رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام فى البرلمان الفرنسى، بجانب مسئولين من المكتب الإعلامى للسفارة الفرنسية بالقاهرة.
 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
وخلال الزيارة دار نقاش حول مستقبل العلاقات المصرية ـ الفرنسية والتعاون بين البلدين على مستويين النيابى والحكومى، وكيف أسهمت جمعية الصداقة المصرية ـ الفرنسية فى تعزيز تلك العلاقات ودعمها من خلال الزيارات المتبادلة لوفود البرلمان فى البلدين، والتى كان لها دور بالغ فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
 
جانب من المناقشات خلال اللقاء
جانب من المناقشات خلال اللقاء
 
وتطرق الحضور إلى نقاش مطول عن مستقبل الصحافة والإعلام فى مصر وفرنسا وغيرهما من الدول فى ظل انتهاك مواقع مثل جوجل وفيس بوك لقواعد المنافسة العدالة فى سوق الإعلانات، وارتكاب تلك المواقع لممارسات احتكارية فبدلاً من أن تدفع مقابل المحتوى الصحفى والإعلامى الذى تنتجه الصحف والمنصات الإعلامية المختلفة، تقوم بنقل واستخدام وترويج هذا المحتوى دون الدفع مقابل ذلك.
 
خالد صلاح فى صورة جماعية مع الوفد البرلمانى الفرنسي وعدد من نائبات البرلمان المصري
خالد صلاح فى صورة جماعية مع الوفد البرلمانى الفرنسي وعدد من نائبات البرلمان المصري
 
وخلال اللقاء، تحدث الكاتب الصحفى خالد صلاح عن أهمية أن يكون هناك تشريعات حاسمة وواضحة لإرغام فيس بوك وغيره من المواقع على الالتزام بقوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية فيما يتعلق بالإعلانات على المنصات الإلكترونية، مشيراً إلى أنه سبق له مطالبة العديد من المسئولين والنواب بالتعجيل فى اتخاذ مثل هذا الإجراء.
 
خالد صلاح والنائب أيمن أبو العلا والنائبة ماريان عازر وعلى اليمين النائبة كاترين موران ديسيلى
خالد صلاح والنائب أيمن أبو العلا والنائبة ماريان عازر وعلى اليمين النائبة كاترين موران ديسيلى
 
بدورها، أكدت النائبة كاترين موران ديسيلى رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام فى البرلمان الفرنسى، خطورة دور السوشيال ميديا على صناعة الإعلام، مشيرة إلى أن البرلمان بصدد سن تشريعات ترغم شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك على دفع ضرائب والتزامها بقوانين السوق بشكل عادل.
 
خالد صلاح يشرح آلية العمل داخل اليوم السابع للوفد الفرنسي
خالد صلاح يشرح آلية العمل داخل اليوم السابع للوفد الفرنسي

خالد صلاح يشرح آلية العمل داخل صالة التحرير
خالد صلاح يشرح آلية العمل داخل صالة التحرير

صورة تذكارية من داخل صالة تحرير اليوم السابع
صورة تذكارية من داخل صالة تحرير اليوم السابع

صورة جماعية من قلب صالة تحرير اليوم السابع
صورة جماعية من قلب صالة تحرير اليوم السابع

ماريان عازر وأيمن أبو العلا فى صورة تذكارية مع الوفد الفرنسي
ماريان عازر وأيمن أبو العلا فى صورة تذكارية مع الوفد الفرنسي

وفد البرلمان الفرنسي خلال اللقاء
وفد البرلمان الفرنسي خلال اللقاء

النائب أيمن أبو العلا خلال اللقاء
النائب أيمن أبو العلا خلال اللقاء

النائب أيمن أبو العلا وخالد صلاح والنائبة ماريان عازر
النائب أيمن أبو العلا وخالد صلاح والنائبة ماريان عازر

النائبة كاترين موران ديسيلى رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام في البرلمان الفرنسي
النائبة كاترين موران ديسيلى رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام في البرلمان الفرنسي

النائبة كاترين موران ديسيلى من البرلمان الفرنسي
النائبة كاترين موران ديسيلى من البرلمان الفرنسي

الوفد البرلمانى الفرنسى فى اليوم السابع
الوفد البرلمانى الفرنسى فى اليوم السابع
 

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اليوم السابع

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