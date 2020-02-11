وزير الدفاع الأمريكى: نرغب برؤية تعاونا أكبر من حلفائنا بالناتو فى الشرق الأوسط

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل، أن وزير الدفاع الأمريكى مارك أسبر قال: ما نريد أن نفعله في العراق هو زيادة الدور الذي تلعبه قوات حلف شمال الأطلسي والتأكد من أن قدراتنا تقابل حجم التحدي الذي نواجهه.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نرغب في أن نرى في الشرق الأوسط تعاونا أكبر من حلفائنا في الناتو.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، أعربت عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية فى ساحة الوثبة وسط بغداد، داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأوضحت المفوضية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر فى بغداد وباقى المحافظات.

ونوهت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، بأنها وثقت حدوث عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف)، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية فى ساحة الوثبة مما تسبب فى إصابة اثنين من العناصر الأمنية.