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نقابة الأطباء: 50 ألف جنيه قرض حسن لشباب الأعضاء بدون فوائد على 38 شهرا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:12 م
نقابة الأطباء: 50 ألف جنيه قرض حسن لشباب الأعضاء بدون فوائد على 38 شهرا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تقديمها قرض حسن قيمته خمسون ألف جنيه، "بدون فوائد"  لشباب الأطباء والطبيبات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً، على أن يسدد القرض على 38 شهرا متتالية، على أن يتم الاختيار بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط، وستجرى القرعة العلنية بالجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم الجمعة 27 مارس 2020.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، أن شروط القرض، هى:

1-  السن أقل من 35 سنة "مواليد 1985وما بعدها."

2-  عقد زواج حديث ( أو اجراءات كنسية ) اعتباراً من تاريخ ١ يناير 2018ومابعدها"

3-  عدم التمتع بقرض السيارات الخاص بالنقابة.

4-  تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

5-  يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين ، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط .

 

وأشارت النقابة، إلى أن ضمانات الحصول على القرض، :إقرار ضمان من الزوج ( الزوجة ) + طبيب، وتوقيع شيكات بقيمة الأقساط، ويتم السداد من خلال :تحويل قيمة القسط الشهرى من المرتب للبنك، على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرعة، مع منح مهلة شهرين سماح قبل البدء فى السداد.

وأوضحت النقابة ، أن القسط الشهرى شامل المصاريف الإدارية والدمغات 1375جنيه ، لمدة  38 شهرا متتالية، ويجب سداد كامل قيمة الأقساط المتبقية عند ترك الخدمة أو الإجازة بدون مرتب ، وفى حالة الوفاة أو العجز الكامل، فإنه يتم إسقاط باقى الأقساط المستحقة وتتحملها النقابة.

وأضافت النقابة: يتم تقديم الطلبات على النموذج المخصص لذلك بالنقابة الفرعية، إعتبارا من 15 فبراير حتى تاريخ 12مارس، وبالنقابة العامة حتى تاريخ 19مارس 2020، ويتم إرفاق صورة كارنيه النقابة + صورة بطاقة الرقم القومى + صورة عقد ( إجراءات ) الزواج + إشتراك النقابة 2019  + شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والتقدم عن طريق ملء استمارة القرض بالنقابات الفرعية، أو النقابة العامة للأطباء "قسم القروض".


نقابة الاطباء

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قروض للاطباء

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