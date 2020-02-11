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موسكو: منفتحون على الحوار مع الولايات المتحدة مع مراعاة مصالحنا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:58 م
موسكو: منفتحون على الحوار مع الولايات المتحدة مع مراعاة مصالحنا نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
موسكو(أ ش أ)

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أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف أن بلاده منفتحة على الحوار مع واشنطن مع مراعاة المصالح الروسية وعدم تدخل الولايات المتحدة فى الشؤون الداخلية، وقال ريابكوف في تصريح لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "أصبح رفض الشراكة والتعاون في بعض الاتجاهات قاعدة لدى واشنطن، ونحن من جانبنا نؤكد دائما الانفتاح على الحوار وحل كل المسائل أثناء البحث عن حلول مقبولة للطرفين على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح والمساواة". 

وأضاف "أن مثل هذا التفاعل ممكن شريطة أن يتخلى الجانب الأميركي عن التدخل في شؤوننا الداخلية". 
يُذكر أن ريابكوف كان قد دعا في وقت سابق المجتمع الدولي إلى التصدي لخطوات واشنطن الخطرة في المجال النووي، لافتا إلى أن الكل سيكون خاسرا إذا وقعت حرب نووية.

من جانب أخر كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، عن ميزات تنافسية تتمتع بها صادرات الغاز الطبيعي الروسي المسال مقارنة بمنافستيها من الولايات المتحدة وأستراليا.

وقال الوزير، حسبما أورد الموقع الإلكتروني لقناة (روسيا اليوم)الإخبارية: "إن الموقع الجغرافي المميز لروسيا بين الأسواق الأوروبية والآسيوية وقربها من هذه الأسواق يمنح صادرات الغاز الطبيعي المسال ميزة تنافسية عالية، لدرجة أن إمدادات هذه السلعة من روسيا تكون مربحة أكثر إذا ما قورنت بالإمدادات من الولايات المتحدة وأستراليا".

وأضاف: "أن الغاز الروسي يتمتع بميزة تنافسية عالية ليس فقط في الأسواق الآسيوية، حيث تقوم روسيا بتصدير نحو 69% من غازها إلى هذه الأسواق، بل وفي الأسواق الأوروبية بفضل الأسعار المغرية وفترة التسليم القصيرة".

وأوضح أن بلاده بمقدورها شحن الغاز الطبيعي المسال إلى أي دولة أوروبية وسيكون أسرع وأرخص مقارنة بالعديد من الموردين الآخرين، بما في ذلك من الولايات المتحدة وأستراليا.

وشدد الوزير الروسي على أهمية ممر الملاحة الشمالي في إمدادات الغاز من روسيا إلى الأسواق الآسيوية، قائلا: "إن الممر الشمالي يعد شريان نقل رئيسي بين مشاريع الطاقة القطبية الضخمة، التي تطورها روسيا حاليا، إذ أن الشحن عبر هذا المسار يعد أقصر بنحو الثلث مقارنة بفترة الشحن من روسيا إلى آسيا عبر قناة السويس".

وتعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ففي العام الماضي أنتجت أكثر من 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بزيادة حوالي 50% عن عام 2018، حينها أنتجت حوالي 27 مليار متر مكعب.
وتوقع الوزير الروسي أن ترفع بلاده إنتاجها من الغاز المسال بحلول عام 2035 إلى 120 مليون طن، وهو ما يشكل حوالي خمس إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي المتوقع.

 


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