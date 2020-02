ممرضات صينيات تحلقن شعورهن قبل السفر للخدمة فى مدينة ووهان.. فيديو

كتب محمد شعلان

فى خطوة للوقاية من مخاطر العدوى، أقدمت مجموعة من الممرضات الصينيات على حلق شعورهن استعدادًا للسفر إلى مدينة ووهان منبع الفيروس القاتل للقيام بتنفيذ خدمات طبية لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا القاتل، وأظهرت لقطات فيديو وصور نقلتها وسائل إعلام محلية لحظة حلاقة الممرضات لشعورهن قبل السفر لووهان، علما بأن حلاقة الشعر ستفيد فى التقليل من خطر انتقال الفيروس عبره وتسهيل عملية ارتداء ملابس الوقاية الثقيلة.

Coronavirus-fighting nurses cut hair short before heading to Wuhan to aid the battle against the epidemic. #FightVirus pic.twitter.com/lcjk8G6PDw

— China Xinhua News (@XHNews) February 10, 2020

وبالأمس، أعلنت سلطات النقل فى مدينة ووهان الصينية، مركز تفشى الالتهاب الرئوى الناتج عن فيروس كورونا الجديد فى الصين، أنها تعتزم إطلاق مراكز لتجميع الإمدادات الموجهة لمكافحة فيروس كورونا فى 4 مدن خارج البلاد.



الممرضات تحلق شعورهن



ممرضة تحلق شعرها

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، من المقرر إقامة مراكز التجميع فى لوس أنجلوس وشيكاجو بالولايات المتحدة، وأمستردام بهولندا، وإنشيون بجمهورية كوريا.

وكلفت السلطات شركة أبيكس الدولية المحدودة للخدمات اللوجستية، بمهمة تجميع وتسجيل الإمدادات المتبرع بها والمشتراة فى هذه المراكز، والمساعدة فى شحنها إلى ووهان.

وستُكلّف الشركة أيضا بنشر معلومات عن الإمدادات التى تحتاج إليها بأشد الحاجة، وتشمل تلك المعلومات المعايير الفنية والكميات والمستخدمين المستهدَفين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير تجميع الإمدادات الموجهة لمكافحة الفيروس ونقلها إلى ووهان، والتى شهدت تسجيل 16902 حالة إصابة مؤكدة حتى يوم الأحد، ويشتد احتياجها لهذه الإمدادات.

وقال مسؤول فى مكتب النقل ببلدية ووهان، أنه منذ بداية تفشى الفيروس، بذلت ووهان جهودا كبيرة فى السعى للحصول على إمدادات لمكافحة الفيروس من مصادر خارجية، ولكن هذه الجهود كانت قاصرة عن تحقيق أهدافها.

وعلى جانب آخر، تمكنت مجموعة محركات "جيانج لينج"، أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبى خلال 288 ساعة أو 17280 دقيقة (12 يومًا)، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد"، وذكرت المجموعة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثانى من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، حيث تم إنتاج عشر سيارات إسعاف فى يوم واحد، وبدأت على الفور عمليات نقل السيارات عقب اجتيازها الاختبارات اللازمة إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) والمقاطعات المجاورة.