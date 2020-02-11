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مكافحة المخدرات بالقليوبية تضبط عاطلين بكمية من الهيروين وتمثال أثرى ببنها

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:02 م
مكافحة المخدرات بالقليوبية تضبط عاطلين بكمية من الهيروين وتمثال أثرى ببنها حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطلين بكمية من الهيروين المخدر وتمثال يشتبه في أثريتة بدائرة مركز بنها تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم حازم سعد مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية،بقيام عاطلين بترويج مخدر الهيروين علي عملائهم بدائرة المركز

عقب تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامه تمكن مكتب مكافحة المخدرات من ضبط كلا من "م.ن" عاطل وشهرتة"كيكة"،و"ر.ف" عاطل ،مقيمين السكوت دائرة المركز .

وتم ضبطهما بحوزتهما 130 تذكرة هيروين ومبلغ مالي وتمثال يشتبة في كونة أثري داخل جوال ذات لون أسود ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 4061جنايات مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة القبض على تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة تم ضبطهما والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم م أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بشن حملة أمنية علي نطاق الدائرة أسفرت عن ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة، وهما كلا من "ح.ا" 40 سنه، عاطل، و"ط.ا"53 سنة، عاطل وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر  تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 225 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2277 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة والتشكيل الثاني وهما كلا من " م.ر"35سنة، عاطل، و"ا.ع"23 سنة، عاطل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 40 جراما ومبلغ مالى 210 جنيهات وعدد 2 هاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2254 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أنه قد نجحت مباحث القليوبية، من ضبط 3 عاطلين، قاموا بالسطو على محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية، وسرقوا 275 ألف جنيه مرتبات العاملين بالشركة.

 

 


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