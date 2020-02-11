مصنع صينى يفصل بين العمال وقت الطعام بألواح كارتون للحد من كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

بعد تداول مواقع الأخبار العالمية أنباء عودة الصينيين للعمل رغم تفشى فيروس كورونا القاتل، أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى داخل أحد المصانع، قيام إدارة المصنع بالفصل بين العمال والعاملات بألواح من الكرتون فى وقت الطعام لمنع الاختلاط وعدوى فيروس كورونا المنتشرة فى مدن الصين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس.

بينما تداولت مواقع الأخبار العالمية أنباء عودة الصينيين للعمل رغم تفشى فيروس كورونا المستجد.. التُقطت هذه اللقطات داخل أحد المصانع، حيث يتم فصل العمال والعاملات بألواح من الكرتون فى وقت الطعام لمنع الاختلاط والعدوى.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/okWGwOlMr0

— صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 11, 2020

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس الاثنين، بواقع 103 حالات فى مقاطعة هوبى (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة فى كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوى وخنان.

وأضافت اللجنة أن 7333 مريضا ما زالوا فى حالة خطيرة، فيما خرج 3998 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، مشيرة إلى أنه تم تعقب 428438 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين بينهم 187728 شخصا يخضعون للملاحظة الطبية.

وبنهاية أمس، تم الإبلاغ عن 42 حالة إصابة مؤكدة بينها حالة وفاة واحدة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة فى تايوان، فيما خرج مريض فى ماكاو ومريض فى تايوان من المستشفى بعد شفائهما.

وفى سياق متصل، أعلن المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه تم اختبار لقاح لمكافحة فيروس كورونا الجديد على الحيوانات، حيث تم حقن عينات اللقاح فى أكثر من 100 فأر.

وذكر المركز أن تطوير اللقاح جاء بعد أسبوعين فقط من نجاح المركز فى عزل أول سلالة لفيروس كورونا الجديد فى 24 يناير الماضى، وأن اختبار الحيوانات فى مرحلة مبكرة للغاية من تطور اللقاح، ولا يزال هناك العديد من الخطوات التى يجب اتخاذها قبل أن يكون اللقاح جاهزا للاستخدام البشري.