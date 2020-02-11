مساعد الرئيس الأوكرانى: زيلينسكى يريد إنهاء الحرب فى دونباس

يذكر أن وقد بحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على 3 وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع في هذا الإقليم ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.



وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قال إنه يعتقد أن الحرب فى إقليم دونباس قد تنتهى ما إذا رغبت كل أطراف الصراع فى ذلك، وأضاف زيلينسكى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "لم نتمكن حتى الآن من التوصل لوقف تام لإطلاق النار ولا نزال نفقد مواطنينا"، وأكد أنه إذا رغبت كل الأطراف في إنهاء الحرب فستنتهي الحرب غدا، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدافع عن أرضها ، كما لفت الرئيس الأوكراني إلى أنه رغم عرقلة قمة صيغة نورماندي - الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا - في السنوات الماضية، إلا أنه تم عقد اجتماع زعماء "رباعية نورماندي" بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.