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مساعد الرئيس الأوكرانى: زيلينسكى يريد إنهاء الحرب فى دونباس

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:34 م
مساعد الرئيس الأوكرانى: زيلينسكى يريد إنهاء الحرب فى دونباس الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
كييف(أ ش أ)

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قال مساعد الرئيس الأوكرانى، أندريه يرماك،اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكى يريد بصدق إنهاء الحرب فى دونباس، مشيرا إلى أن كييف تفعل كل ما هو ممكن للوصول لهذا الغرض، وأضاف يرماك ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ "أنا على ثقة ومقتنع بأن الرئيس زيلينسكي يريد بصدق إنهاء الحرب في دونباس" .. مؤكدا أن كييف تقوم بما هو لازم لضمان وقف الحرب على جميع المستويات، وفق صيغتي (نورماندي) و(مينسك​)​​.

يذكر أن وقد بحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على 3 وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع في هذا الإقليم ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قال إنه يعتقد أن الحرب فى إقليم دونباس قد تنتهى ما إذا رغبت كل أطراف الصراع فى ذلك، وأضاف زيلينسكى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "لم نتمكن حتى الآن من التوصل لوقف تام لإطلاق النار ولا نزال نفقد مواطنينا"، وأكد أنه إذا رغبت كل الأطراف في إنهاء الحرب فستنتهي الحرب غدا، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدافع عن أرضها ، كما لفت الرئيس الأوكراني إلى أنه رغم عرقلة قمة صيغة نورماندي - الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا - في السنوات الماضية، إلا أنه تم عقد اجتماع زعماء "رباعية نورماندي" بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لعقد اجتماع صيغة نورماندي في ديسمبر الماضي بعد عرقلته لثلاثة أعوام، مشيدا بدور فرنسا وألمانيا في دعم هذا الاجتماع.

يذكر أن الرئيس الأوكراني التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصر الإليزيه في 9 ديسمبر الماضى.

 
 

 

 

اوكرانيا

الرئيس الاوكرانى

دونباس

الحرب فى دونباس

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