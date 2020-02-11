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مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المحلة ..صور

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:05 م
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المحلة ..صور مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة
الغربية – عادل ضرة

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قاد اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، حملة مرافق مكبرة بشوارع مدينة المحلة، لرفع الإشغالات بشوارع المدينة لفرض السيطرة الأمنية، وإزالة إشغالات المحلات والكافيهات التى تعوق حركة المرور بالطرق والشوارع.

 

شارك فى الحملة اللواء حازم الدهبى نائب المدير لقطاع المحلة، واللواء مجدى عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة مرافق الغربية، والمقدم محمد علي وكيل القسم و المقدم مصطفى النمس رئيس وحدة مرافق المحلة، بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، والمهندس محمد متولى رئيس حى ثان المحلة.

 

وأسفرت الحملة عن رفع 140 حالة اشغالات لكافيهات ومحلات مخالفة، بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة.

 

ولاقت الحملة استحسان وقبول المواطنين، لمجهودات رجال الشرطة فى فرض السيطرة الأمنية، ومواجهة أي مظاهر للخروج عن القانون بالشوارع.

 

من ناحية آخرى، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط عاطل لقيامه بالاشتراك مع متهم اخر خارج البلاد فى النصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل، والاستيلاء على 120 ألف جنيه إلا أن المتهمين لم يلتزما بذلك.

 

كان قد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بالخارج، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .

 

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، أحدهما متواجد حالياً خارج البلاد، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج متخذان من تواجد أحدهما بالخارج ستــاراً لممارســة نشاطهما الإجرامى، والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها  120ألف جنيه، كمقدم لمبلغ 200 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرصة عمل لهم، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .

 

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المشكو فى حقه المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة (2)
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة

 

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة (3)
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة

 

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة (4)
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة

 

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة (5)
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة

 

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة (6)
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة

 

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة (7)
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة 

 

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة (8)
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة

 

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة (9)
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة 

 

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة (1)
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق مكبرة 

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