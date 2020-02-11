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محمد بن راشد يستقبل رئيس جهاز الأمن الروسى الخارجي

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:09 ص
محمد بن راشد يستقبل رئيس جهاز الأمن الروسى الخارجي محمد بن راشد يستقبل رئيس جهاز الأمن الروسى الخارجي
كتب كامل كامل

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 استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الأمن الروسي الخارجي والوفد المرافق، وذلك بحضور حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

و بحسب وكالة الانباء الإماراتية رحب محمد بن راشد، بالضيف مؤكدا على عمق علاقات الصداقة و التعاون بين دولة الإمارات و جمهورية روسيا الاتحادية القائمة على المصالح المشتركة للشعبين و الاحترام المتبادل .

و تبادل و ناريشكين الحديث حول عدد من القضايا الأمنية الدولية و سبل تعزيز التعاون الثنائي و الدولي لما فيه تعزيز الأمن و الاستقرار في المجتمعات كافة .

حضر اللقاء الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي رئيس جهاز الأمن في دبي و عدد من القيادات الأمنية .

-وقد أدانت الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف وحدة للجيش الوطني الجزائري، بالقرب من الحدود مع مالي، وأسفر عن مقتل جندي جزائري.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية،  أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن بالغ التعازي والمواساة للحكومة والشعب الجزائري ولأسرة وذوي الضحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الامارات

محمد بن راشد

روسيا

الامارات وروسيا

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