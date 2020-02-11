محمد المصرى الشاهد على مصرع قيادى حزب الحرية بسقوط أسانسير يكشف التفاصيل

زكى القاضي

كشف النائب محمد المصرى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اللحظات الأخيرة قبل وفاة اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إثر سقوط أسانسير فى مقر الحزب بمحافظة السويس، حيث أكد أن الراحل صعد فى الأسانسير هو وعضوين آخرين فى الحزب، وبعد وصول الأسانسير للدور السادس، وخروج شخص من الثلاثة، سقط الأسانسير على الفور، مما أدى لوفاة اللواء حسن ناجى.

وأضاف النائب محمد المصرى، لـ"اليوم السابع"، أن مقر الحزب فى الدور السادس، حيث صعد هو والدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، والمتحدث باسم البرلمان، في الأسانسير، وحتى وصل إلى مقر الحزب، وبينما كان الأسانسير يقل اللواء حسن ناجى، وأحمد مهنا، وشخص آخر، سقط الأسانسير بعد وصوله الدور السادس، وعلى الفور توفى اللواء حسن ناجى، مؤكدا أن كافة الأمور كانت تسير بشكل جيد، وكان الفقيد موجود ضمن الزيارة، ولم يكن هناك ما ينبؤ بما حدث.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أحمد مهنا أصيب بارتجاج في المخ، وتحول إلى المستشفى، بينما يتواجد حاليا قيادات حزب الحرية، في المشرحة لاستلام جثة اللواء الراحل، والعودة بها للقاهرة لدفنه، مؤكدا أن الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، يتواجد حاليا فى المشرحة لمتابعة كافة الإجراءات وانهائها، وذلك حتى يتم دفن اللواء حسن ناجى في وقت قريب بالقاهرة.

وكان اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ومدير مباحث القليوبية السابق، قد لقى مصرعه إثر سقوط المصعد (الأسانسير) وهو بداخله أثناء افتتاح مقر لحزب الحرية المصرى بمحافظة السويس .

وشغل اللواء حسن ناجى رئاسة مدينة شبرا الخيمة والسكرتير العام لمحافظة القليوبية سابقا ونائب رئيس حزب الحرية المصرى .