محافظ كفر الشيخ : تطوير مواقع التنجيم عن الرمال السوداء

كفر الشيخ – محمد سليمان

وقّع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ العديد من المشروعات في محافظة كفر الشيخ ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

قال محافظ كفر الشيخ، انه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة كفر الشيخ والشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات لتنفيذ العديد من المشروعات في محافظة كفر الشيخ من بينها " مجموعة من الطرق بالمحافظة، وتغطية مصرف نشرت، وتطوير المرافق بالشارع المقابل لكلية الآداب من صرف ومياه وكهرباء "، على ان يتم استغلال وحدة الرصف كأحد أزرع تنفيذ المشروعات بالمحافظة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، ان الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات قامت بتنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة تضمنت تطوير 3 محطات صرف صحى بكفر الشيخ من بينهم " محطة فوه، ومحطة سخا، ومحطة محلة موسى "، فضلاً عن المشروع القومي للاستزراع السمكي ببركة غليون، ومشروعات لصالح 57857 لتطوير قرية أبو خشبه والجزيرة الخضراء وبرج مغيزل، ومشروعات لصالح وزارة الإسكان لتطوير قرية الوزارية وقرية الناحيتين وقرية الضبع، بالإضافة الى مشروعات لصالح وزارة التعليم العالي منها المستشفى الجامعي ومستشفى الطوارئ.

كما ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب ، أعمال تطوير مواقع التنجيم الخاصة بالشركة المصرية للرمال السوداء

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مصنع الرمال السوداء الأول " التابع للشركة المصرية للرمال السوداء " تجري إقامته بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فداناً، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، لاستخراج العناصر المعدنية من الرمال السوداء، لتقوم عليها 41 صناعة متفردة ومتنوعة، وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلاً عن إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء " التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء " بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فداناً باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، وجاري الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، واستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء.