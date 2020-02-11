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محافظ القليوبية: إزالة 83 حالة تعديات على أملاك الدولة بالخانكة ضمن الموجة 15

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:56 م
محافظ القليوبية: إزالة 83 حالة تعديات على أملاك الدولة بالخانكة ضمن الموجة 15 محافظ القليوبية يشارك فى حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة
القليوبية إبراهيم سالم

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شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، فى الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الخانكة ضمن أعمال الموجة 15 التى شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 83 حالة على أملاك الدولة وحرم الرى بمدينة الخانكة بنطاق قسم شرطة الخانكة واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانية وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض.

وأكد محافظ القليوبية، على استمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة، مشدداً على أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، موضحاً أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب، وعودة جميع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها، بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجها الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التى لم يتقدم أصحابها لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين فى أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مشدداً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذى تم منحهم الوقت الكافى للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلا " لا تهاون فى استعادة أملاك وأراضى الدولة التى هى حق الشعب ".

 

وتمكنت الحملة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة ولجنة استرداد الأراضى وقوات التأمين وإنفاذ القانون من إزالة كاملة لكافة التعديات على الأرض، والتى تمثلت فى أسوار وغرف طوبية ومنشآت، وتم استعادة الأرض بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدى بكل حسم وردع للمخالفين للقانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن نفاذ القانون وترسيخ معانى وأركان الدولة القوية والحفاظ على مكتسبات وحقوق مواطنيها.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة، ومواصلة الحملات المكثفة  يومياَ دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية لإنجاز وتنفيذ قرارات الإزالة على مساحات الأراضى المسلوبة طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية ضمن انطلاق فعاليات الموجة 15 من استرداد حق الشعب.

 

 


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محافظ القليوبية

الموجة الـ 15

إزالة التعديات على الأراضى

التعديات على الأراضى الزراعية

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