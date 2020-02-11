محافظة قنا: رفع 1237 طن مخلفات وقمامة حصيلة 10 أيام لمبادرة "قنا نظيفة"

قنا- وائل محمد

قال اللواء أشرف الدوادى، محافظ قنا، أن مبادرة "قنا نظيفة" التى تم إطلاقها بالمحافظة حققت نجاح كبير فى لإستعادة المظهر الحضارى والجمالى الذى طالما تميزت به محافظة قنا.

وأضاف محافظ قنا أن مجالس المدن حققت نجاح كبير وتم رفع 1237 طن قمامة، ومخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقري والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية فى أطار الحفظ على الصحة العامة للمواطنين لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وكان محافظ قنا عقد اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء المجالس القروية ومديري العموم والإدارات بالديوان العام.

فى سياق أخر أعلن حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا عن وصول 4402 بطاقة دعم نقدى جديدة " فيزا " خاصة برنامج تكافل وكرامة خلال شهر فبراير الجارى، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها كافة مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بما يساهم فى توفير حياة كريمة لهم .

أشار الباز ، إلى أن إجمالى عدد المستفيدين بالمحافظة قد ارتفع إلى 144 ألف و 541 مستفيد منها 96773 حالة خاصة ببرنامج تكافل بينما بلغ إجمالى عدد المستفيدين ببرنامج كرامة الى 47768 حالة لافتا إلى أنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التى ترغب فى الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه موضحا أنه تم تسليم بطاقات الدعم النقدى " الفيزا" إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلى المنتشرة بكافة مدن المحافظة.