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مجهول يضرب صراف شركة غزل المحلة بآلة حادة ويحاول سرقة 300 ألف جنيه أجور

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:41 م
مجهول يضرب صراف شركة غزل المحلة بآلة حادة ويحاول سرقة 300 ألف جنيه أجور اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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شهدت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قيام شخص مجهول الهوية بضرب صراف بالشركة بآلة حادة على رأسه وإصابته بجروح بالغة، ومحاولة سرقة حقيبة بداخلها 300 ألف جنيه أجور عمال الوردية الليلية والصباحية، واستغاث الصرف بالأمن الإدارى، وقاموا بمطاردة المتهم، وقام بترك الحقيبة وفر هاربا داخل المصانع.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة من إدارة أمن الشركة، بقيام شخص مجهول الهوية باعتراض صراف بالإدارة المالية بالشركة داخل ساحة الشركة، وضربه على رأسه بآلة حاده وإصابته بجروح بالغه، أثناء قيام الأخير بحمل حقيبة بداخلها 300ألف جنيه أجور العمال، وقام المتهم بسرقة الشنطة وحاول الهروب بها داخل الشركة، إلا أن الأمن الإدارى طاردوه داخل الشركة، فترك المتهم الحقيبة وفر هاربا.

 

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهم لسرعة القبض عليه.

 

من ناحية أخرى تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط عاطل لقيامه بالاشتراك مع متهم اخر خارج البلاد فى النصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل، والاستيلاء على 120ألف جنيه إلا أن المتهمين لم يلتزما بذلك.

 

كان قد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بالخارج، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، أحدهما متواجد حاليًا خارج البلاد، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج متخذان من تواجد أحدهما بالخارج ستــارًا لممارســة نشاطهما الإجرامى، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها 120ألف جنيه، كمقدم لمبلغ 200ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرصة عمل لهم، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المشكو فى حقه المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى.


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