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الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:52 م
خالد صلاح
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متعاملون: الجزائر تشترى 540 ألف طن قمح فى مناقصة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:07 م
متعاملون: الجزائر تشترى 540 ألف طن قمح فى مناقصة قمح
رويترز

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قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى حوالي 540 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة عالمية أُغلقت أمس الاثنين.

وقال بعض المتعاملين إن الكمية المشتراة أكبر من ذلك، لكن من المتوقع توافر مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من اليوم.

وتشير التقديرات الأولية إلى سعر في نطاق 237.50 إلى 237.75 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، مع توقع مزيد من التفاصيل لاحقا أيضا.

ولا تكشف الجزائر عن نتائج المناقصات التي تطرحها وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات المتعاملين.

طلبت الجزائر شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من ابريل ومن السادس عشر إلى الثلاثين منه، وفي حالة الشحن من أمريكا الجنوبية، بين الأول والخامس عشر من مارس ومن السادس عشر إلى الحادي والثلاثين منه.

كانت المناقصة السابقة للجزائر في 22 يناير وفقا للتقارير، واشترى الديوان المهني فيها حوالي 400 ألف طن من قمح الطحين بسعر في حدود 245 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.


متعاملون أوروبيون

الجزائر

قمح

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