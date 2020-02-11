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خالد صلاح
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كوريا الشمالية تنشر 500 عامل على الحدود مع الصين للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:14 ص
كوريا الشمالية تنشر 500 عامل على الحدود مع الصين للوقاية من كورونا كورونا
أ ش أ

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أرسلت كوريا الشمالية حوالى 500 عامل إلى حدود البلاد مع الصين، وذلك فى أحدث خطوة للحيلولة دون دخول فيروس "كورونا الجديد" إلى أراضيها.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تقرير صادر عن الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الصليب الأحمر الكورى الشمالى أرسل المتطوعين مؤخرًا للمساعدة في عمليات الحجر الصحي على الحدود بناء على طلب الحكومة.
وتكثف كوريا الشمالية جهودها لمنع دخول فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين وظل يكتسح العالم بأسره.
وأطلقت كوريا الشمالية مؤخرا نظام الطوارئ الوطني ضد فيروس "كورونا الجديد"، وعززت الرقابة على الحدود وجهود الحجر الصحي ضد الوافدين من الصين وفحص جودة المياه في جميع أنحاء البلاد، ولم ترصد أي حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.


كورونا

كوريا الشمالية

الصين

فيروس كورونا

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