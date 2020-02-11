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كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم" للطلاب

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:00 ص
كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم" للطلاب الكشف على طلاب المدارس - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استكمال العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، يوم 10 من شهر فبراير الجارى بجميع محافظات الجمهورية تزامنًا مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى، وذلك لخدمة طلبة وتلاميذ المدارس في رعاية صحتهم بصورة أفضل مع عودة العملية التعليمية.
 
وفي هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء كخدمة معلوماتية تفاصيل تلك المبادرة وخططها لخدمة ودعم فحص طلبة وتلاميذ المدارس المختلفة:-
 
1.    المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية
 
2.    وزارة الصحة قررت تشكيل 4249 من الفرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائيى معمل ومدخلى بيانات للعمل بالمبادرة
 
3.    تم تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات
 
4.    عقدت وزارة الصحة العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعى الصحى وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب
 
5.    المبادرة استمر تنفيذها على 3 مراحل بجميع محافظات الجمهورية منذ انطلاقها يوم 16 فبراير من العام الماضي
 
6.    تم حتى الآن فحص 5 ملايين و204 آلاف و446 طالبًا بنسبة تغطية 100%
 
7.    تم فحص 3 ملايين و451 ألفًا و575 طالبًا بمحافظات المرحلة الثانية منذ انطلاق المبادرة
 
8.    تم فحص 2 مليون و54 ألفًا و504 طلاب من أصل مليونين و449 ألفًا و542 طالبًا كانوا مستهدفين بالفحص بمحافظات المرحلة الثالثة
 
9.    المبادرة جارى استكمالها من خلال تنسيق كامل بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والعليم والهيئة العامة للتأمين الصحي والأزهر
 
10.                       كافة الطلاب الذين تم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التى تضمنتها المبادرة تلقوا العلاج اللازم بالمجان من خلال 225 "عيادة تأمين صحى" منتشرة بجميع محافظات الجمهورية
 
11.                       الكشف على التلاميذ يتم بموجب موافقة مسبقة من ولى الأمر ويمنح كل طالب «كارت متابعة» مدونا به كل البيانات الخاصة به
 
12.                       فى حالة اكتشاف إصابة أى من التلاميذ يتم الاتصال الفورى بولى الأمر لتحديد موعد لتوقيع الكشف عليه فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي
 
13.                       فى حالة عدم إصابة الطفل بأى من الأمراض السابقة فيتم تدوين ذلك بالكارت الصحى ويسلم لمدير المدرسة
 
14.                       وزارة الصحة أعلنت أنه لا يتم اتخاذ أى خطوة إلا بمعرفة وموافقة ولى أمر التلميذ
 

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