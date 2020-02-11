واستعرض الجانبان سبل التعاون بين السفارات في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن الشراكة بين البلدين في مجال الدفاع والأمن ستشهد تقدما ملحوظا ، كما بحثا الجهود المبذولة لمكافحة آثار تغير المناخ، وسبل العمل معا لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين حول تغير المناخ، والذي يعقد في مدينة غلاسكو بنوفمبر 2020، مؤكدين اهتمامهم بتعزيز التعاون في مبادرات تمكين وحماية المرأة والفتيات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في دعم فرص حصولهن على التعليم.

وأكد المسؤولون الإماراتيون حرصهم على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، وأهمها التجارة، والتبادل الثقافي، ومكافحة التمويل غير المشروع، والجرائم، والدفاع، معربين عن اهتمامهم بالبيئة الاستثمارية في المملكة المتحدة، في مرحلة ما بعد عضويتها في الاتحاد الأوروبي...وأشادوا بالتعاون القائم حاليا بين البلدين عبر مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني والمجلس الاقتصادي المشترك، والعلاقات التجارية القوية التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وأشار الجانبان إلى الفرص القادمة لتعزيز التبادل الثقافي في الفترة التي تسبق استضافة دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي، حيث من المتوقع أن تستقبل أكثر من 25 مليون زائر في أول حدث من نوعه في الشرق الأوسط.