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قرحة المعدة .. كل ما تريد معرفته عن المرض

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:00 ص
قرحة المعدة .. كل ما تريد معرفته عن المرض ما هى قرحة المعدة
كتبت إيناس البنا

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قرحة المعدة هي قرح تحدث في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، حيث تنتج المعدة حمضًا قويًا للمساعدة في هضم الطعام والحماية من الميكروبات، ولحماية أنسجة الجسم من هذا الحمض، فإنه يفرز أيضًا طبقة سميكة من المخاط، وإذا توقفت الطبقة المخاطية عن العمل بفعالية، يمكن للحمض أن يتلف أنسجة المعدة، مما يسبب قرحة.

يقدر أن واحدا من كل عشرة أشخاص في الدول الغربية مصاب بقرحة في المعدة أو الأمعاء الدقيقة في مرحلة ما من حياتهم، ومن السهل نسبياً علاج قرحة المعدة، لكنها يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة إذا تركت دون علاج.

أعراض قرحة المعدة
 

الألم هو أحد الأعراض الرئيسية لقرحة المعدة ، سواء حول المعدة أو أعلى قليلاً، وذلك لتقرير موقع " medicalnewstoday" ، والأعراض الكلاسيكية لقرحة المعدة تشمل عسر الهضم.

عسر الهضم يسبب الألم أو الانزعاج في منطقة المعدة، مما يتسبب في حرقة المعدة، ولكن يمكن أن يكون سبب حرقة المعدة حمض الجزر أو مرض الجزر المعدي المريئي (GERD.

تميل القرحة إلى إنتاج ألم حارق أو ممل في منطقة المعدة، يوصف هذا الألم أحيانًا بأنه ألم "عض" أو "قضم"، فيما قد يصف بعض الناس الإحساس بالجوع.

وتشمل الأعراض الأخرى:

  • فقدان الوزن.
  • القئ و الغثيان.
  • عدم تناول الطعام بسبب الألم.
  • التجشؤ.
  • الانتفاخ.

بعض أنواع قرح المعدة قد تمر دون أن يلاحظها أحد، ولا تظهر أي آلام عسر الهضم النموذجية، وهذا النوع من القرح يكون أقل شيوعًا ويميل إلى التشخيص بعد بدء النزيف، ويمكن لبعض القرحة أن تسبب ثقبًا في جدار المعدة وهى حالة خطيرة.

أسباب قرحة المعدة
 

يمكن أن تزيد فئة مسكنات الألم المعروفة باسم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية من خطر الإصابة بقرح المعدة، ولكن السببان الرئيسيان لقرحة المعدة والأمعاء الدقيقة هما:

 

  • بكتيريا H.pylori  أو ما يعرف باسم جرثومة المعدة .
  • فئة من المسكنات تسمى العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية).

 

وقد تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لقرحة المعدة ما يلي:

  • زيادة حموضة المعدة ، أو فرط الحموضة: قد يحدث هذا لعدة أسباب ، بما في ذلك الوراثة والتدخين والإجهاد وبعض الأطعمة.
  • متلازمة زولينجر إليسون: وهو مرض نادر يسبب زيادة في إنتاج حمض المعدة.

النظام الغذائي لمنع قرحة المعدة
 

التغييرات الغذائية يمكن أن تساعد في منع قرحة المعدة من التطور، فيجب على الأشخاص المعرضين لخطر قرحة المعدة تضمين المزيد من العناصر الغذائية التالية في نظامهم الغذائي:

 

الفواكه والخضراوات:
 

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات هو المفتاح لبطانة الجهاز الهضمي صحية، لان هذه الأطعمة غنية بالمواد المضادة للأكسدة، وتمنع إفراز الحمض ، وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

الألياف:
 

الوجبات الغذائية الغنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان تقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

البروبيوتيك:
 

الأطعمة التي تحتوي على محتوى بكتيري نشط، مثل الزبادي بروبيوتيك ، يمكن أن تساعد في الحد من الإصابة بفيروس هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori)، كما أنه يحسن أعراض عسر الهضم بشكل طفيف والآثار الجانبية للمضادات الحيوية.

فيتامين (سى):
 

قد يكون هذا بسبب مضادات الأكسدة القوية التي تكون تكون فعالة في المساعدة على القضاء على بكتيريا اتش بلورى، لا سيما عند تناوله بجرعات صغيرة على مدى فترة طويلة، حيث تحتوي الفواكه والبقوليات والخضروات، مثل البرتقال والطماطم ، على مستويات عالية من فيتامين سي.

 

الزنك:
 

هذا المعدن مهم للحفاظ على نظام المناعة الصحي واتئام الجروح، ويحتوي المحار والسبانخ ولحم البقر على مستويات عالية من الزنك.

تجنب الكحوليات والكافيين: 
 

يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من الخطر، لأن كلاهما يسبب الجسم لإنتاج المزيد من حمض المعدة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى قرحة المعدة.

عوامل تزيد من خطر قرحة المعدة
 

بعض السلوكيات والعوامل تزيد من فرص الإصابة بقرحة المعدة، وتشمل هذه:

  • استخدام فئات الستيرويد المتكررة .
  • التدخين.
  • الإفراط في إنتاج الكالسيوم ، أو فرط كالسيوم الدم.
  • الوراثة.
  • شرب الكحول بشكل متكرر.

قرحة المعدة أكثر شيوعًا لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. يمكن أن يصاب الأشخاص بقرحة في المعدة في أي عمر ، لكنهم أقل شيوعًا عند الأطفال، ولكن يكون الخطر عند الأطفال أكبر إذا كان آباؤهم يدخنون.

علاج قرحة المعدة
 

بمجرد إزالة السبب لقرحة المعدة، يمكن علاج أعراض قرحة المعدة عن طريق حماية المعدة من الحمض أثناء عملية الشفاء، والأدوية التي يمكن أن يصفها الطبيب تشمل:

  • مثبطات مضخة البروتون (PPI) التي تمنع الخلايا المنتجة للحمض.
  • مضادات مستقبلات H2 ، والتي تمنع المعدة من إنتاج الحمض الزائد.
  • مضادات الحموضة .
  • الأدوية التي تحمي بطانة المعدة .
  • إذا كانت القرحة ناتجة عن التهاب بكتيريا  H. pylori. من المهم أيضًا تجنب شرب الكحول وتدخين التبغ وأي أطعمة تحفز أثناء العلاج.

العلاجات الجراحية لقرحة المعدة
 

في بعض الحالات، قد تكون الجراحة خيارًا، يمكن أن تشمل الجراحة:

 

إزالة القرحة.

ربط نزيف الأوعية الدموية.

خياطة الأنسجة من موقع آخر على القرحة.

قطع العصب الذي يتحكم في إنتاج حمض المعدة.

 

 


قرحة المعدة

أسباب قرحة المعدة

اعراض قرحة المعدة

علاج قرحة المعدة

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