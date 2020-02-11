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قبل انطلاقها فى التاسعة صباحا ..أرقام هامة فى تكميلية النواب بالجيزة وملوى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:00 ص
قبل انطلاقها فى التاسعة صباحا ..أرقام هامة فى تكميلية النواب بالجيزة وملوى انتخابات،ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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تنطلق فى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا للمصريين فى الداخل ، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء ، لاختيار نائبين للدائرتين بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.

وتبدأ عملية التصويت فى التاسعة صباحا وتنتهى فى التاسعة مساء أو مع اخر نائب موجود بالمجمع الانتخابى، ويتخلل العملية ساعة راحة كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

ويرصد "اليوم السابع"  أبرز المعلومات والأرقام حول هذه الانتخابات:

 

1-  الانتخابات تجرى على مستوى دائرتين هما قسم الجيزة ، ومركز ملوى بالمنيا ، وذلك بعد وفاة نائبى الدائرتين ، محمد بدوى وأحمد شمروخ على الترتيب.

 

2- 12 مرشحًا يخوضون الانتخابات فى الدائرتين ، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

 

3 – قوائم لمرشحين تضم بدائرة الجيزة كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

 

4 - الانتخابات يشرف عليها بالدائرتين حوالى 300 قاضى، ويعاونهم حوالى 1000 من الموظفين.

 

5 - عدد من لهم حق التصويت فى دائرة الجيزة  266 ألف و396 ناخب ، وتجرى الانتخابات بالدائرة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا.

 

6 – عدد من لهم حق التصويت فى دائرة ملوى بالمنيا 444 ألف و867 ناخب ، وتجرى الانتخابات على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضى.

 

7 - تبدأ عملية التصويت فى التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء أو حتى اخر ناخب موجود باللجنة ، ويتخلل ذلك ساعة راحة واحدة حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من 3 إلى 4 عصرا.

 

8 - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج خلال مؤتمر فى 17 فبراير الجارى.


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