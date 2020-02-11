قانون يمنع بيع الأرانب منفردة فى بريطانيا لحمايتها من الاكتئاب

كتب محمد جمال

دعت الجمعية البريطانية للطب البيطرى مسؤولي الحكومة لفرض قانون يمنع بيع الأرانب منفردة، بعدما كشفت أبحاث عن أن هذا الحيوان الأليف يشعر بالملل والاكتئاب إذا أُجبر على العيش بمفرده، وتأتى الخطوة عقب توصل دراسة استقصائية شارك فيها 18 ألف عضو من الجمعية البريطانية للطب البيطرى، إلى أن 42% من الأرانب قد بيعت بصورة منفردة العام الماضى، وهو ما لا يتناسب وطبيعة هذه الحيوانات الاجتماعية، التى تعيش كمجموعات فى الجحور، وتحتاج إلى التفاعل لتظل سعيدة وتمتع بالصحة.

ودعت الجمعية وفقا لصحيفة الرؤية مسؤولي الحكومة لتشريع قانون يضمن بيع الأرانب في شكل أزواج أو مجموعات، ما يساعد في تلبية احتياجاتها الاجتماعية والغذائية من خلال الإقامة مع رفيق مناسب، وبينت الجمعية أن مشاكل الحياة المنفردة تظهر على الأرانب من خلال علامات مثل الحالة المزاجية السيئة وسلوك مثل كثرة النوم والاختباء، أو حتى محاولة شد فرائها.

يذكرأن، عاشت أنثى أرنب تبلغ من العمر ثمانى سنوات تدعى كوكو، لحظات من الحياة المترفة عندما سافرت بدرجة رجال الأعمال على متن شركة طيران من سان فرانسيسكو إلى اليابان، وجرت مسيرة كوكو الأنيقة فى عام 2018، بينما كانت ترتدى ربطة عنق جذابة فى الوقت الذى تظهرها فيه الصور وهى تستنشق قطعة "كرواسون" وتلهو على وسادة مبطنة تمامًا بالقرب من الشمبانيا.

بعد قضاء ثلاث سنوات مع Google فى سان فرانسيسكو، كانت مالكة الأرنب،Takako Ogawa فى طريقها للعودة إلى منزله فى كيوتو للحصول على وظيفة جديدة فى أواخر عام 2018، وقالت أوجاوا لـ"Insider"، "كنت عائدة إلى اليابان بعدما استقلت من منصبى لبدء مسيرتى الجديدة، لم أستطع تركها فى المكان، لذا أخذتها معى".