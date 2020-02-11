فيروس كورونا يضرب سوق الهواتف الذكية وتوقعات برفع الأسعار 10%

كتبت هبة السيد

كشف محمد المهدى وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية و الرئيس الشرفى لنقابة المحمول والاتصالات، بأن فيروس "كورونا" الجديد سيؤثر على سوق أجهزة المحمول الذكية واكسسوارات الهاتف فى مصر، متوقعا زيادة الأسعار بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة نتيجة مد الصين لإجازة رأس السنة لـ 10 أيام أخرى وهو ما يعنى أن الشحنات الجديدة للأجهزة ستتأخر وهو ما قد يدفع التجار بالسوق لرفع الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع بعض اكسسوارات الهاتف بنحو 30% منها البطاريات والسماعات البلوتوث.

وأعرب المهدى فى مقابلة خاصة مع اليوم السابع، عن خشيته من مد إجازة الصين مرة أخرى وتأخر شحنات الأجهزة إذ يضع التجار فى حسباتهم بيع المنتجات المتوفرة لديهم وشراء بضاعة جديدة وتأخر الشحنات قد يدفع البعض لرفع الأسعار، مضيفا بالقول: "نحن فى حالة ترقب ولا نعلم أيضا ما اذا كانت الشحنات الجديدة عقب انتهاء العطلات بالصين ستخضع للحجر الصحى أم لا".

وشهد سوق الأجهزة الذكية بمصر ركودا كبيرا فى الربع الأخير من العام الماضى وفقا لما أعلنته نقابة المحمول فى وقت سابق، ذلك على الرغم أن المبيعات السنوية للأجهزة تصل إلى نحو 18 مليون جهاز، ويصل حجم السوق إلى 35 مليار جنيه.

وذكر أن حجم اشتراكات الهاتف المحمول ارتفعت لتصل إلى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية أكتوبر2019 بنسبة انتشار بلغت نحو 95.90%، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الاتصالات، مقارنة بنحو 94.90 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019، و94.31 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018، فيما وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت إلى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 مقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.