فيديو يظهر عاصفة ثلجية تضرب ساحل بلدة مطلة على البحر الأسود فى تركيا

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديو مذهل بتقنية التايم لابس يُظهر عاصفة ثلجية تضرب ساحل بلدة هوبا التابعة لمحافظة أرتفين بشمال شرق البلاد المطلة على البحر الأسود في تركيا، ومنذ أيام فُقد 3 أتراك؛ إثر غرق قارب صيد تركى جراء اصطدامه بناقلة نفط روسية فى البحر الأسود قرب مدينة "إسطنبول"، وكانت الناقلة الروسية فى طريقها من مدينة (روستوف على الدون) جنوبى روسيا إلى مدينة (إزمير) غربى تركيا، وفقا لأجهزة تعقب حركة الملاحة البحرية.

فيديو مذهل بتقنية التايم لابس يُظهر عاصفة ثلجية تضرب ساحل بلدة هوبا المطلة على البحر الأسود في تركيا.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/Bk7UHhIxDE — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 11, 2020

وفى بداية الشهر الحالي، التقطت احدى الكاميرات مقطع فيديو لعاصفة ثلجية نادرة تحوم في جبال ترومس في النرويج يوم 28 يناير، وتنبأ البعض بأنها مقدمة لعاصفة ثلجية قوية تضرب هذه المنطقة من النرويج خلال أيام، ولكن علقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على مثل هذه الظواهر بأنها تحدث عندما تعمل قص الرياح السطحية على توليد دوامة فوق الغطاء الثلجي مما يؤدي إلى رفع عمود من جزيئات الثلج من الأرض.

من ناحية أخرى ضربت الثلوج الغزيرة والأمطار والرياح العاتية أنحاء كثيرة من إسبانيا، مما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل، ونشرت خدمة الإطفاء 18 آلية للثلوج ، وثماني مركبات تصريف وأكثر من 200 من أفراد الطاقم في مقاطعة كاستيون في بلنسية.

كما اجتاحت الشهر الماضى عاصفة شتوية عاتية ولاية آيوا الأمريكية، وقد غطى الجليد المنازل والشوارع مما أدى إلى "فوضى" فى حركة النقل، وتحولت العاصفة إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الثلجي وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج ومع توجه العاصفة شرقا، من المحتمل سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 41 سنتيمترا ودائما ما يسبب العواصف الثلجية مشكلات فى المطارات حيث تؤثر على حركة الطيران.