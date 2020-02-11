فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كتبت بسنت جميل

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لا يعمل بمفرده بل يدخل معه الكثير من الوزارات والهيئات المتداخلة من نفس الاختصاصات، للوقوف على تطوير المشروع القاهرة الذى بدأنا منذ فترة طويلة الخاصة بمرحلة العمران فى شارع الألفى والشريفين وقصر النيل.

• المشروع بدأ منذ فترة بشارع الألفى والشريفين وقصر النيل

- تم الانتهاء من تطوير وجهات 300 عمارة

- تطوير ممرات الشوارع لتصبح صالحة للمشاة فى شوارع الألفى والشاوربى، وبهلر، والبورصة، وسرايا الأزبكية

- وصل تطوير شوارع وسط البلد إلى ميدان التحرير

- حاليا تتم إعادة تطوير "مجمع التحرير"

- تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف نجيب محفوظ

- تمت إقامة جدارية بالفعل وتم تطوير مسارات الأسفلت بجوار المتحف

- تم تطوير وجهات مبانى شارع الأزهر ومسجد الحسين وخان الخليلى في قلب المدينة

- كما تم تطوير منطقة سوق السلاح الممتدة من جامع السلطان حسن والرفاعى وباب زويلة

- الجهاز يستعد لتطوير ميدان الأوبرا القديم بالعتبة

- لاحقا سوف يتم تطوير ميدان باب اللوق