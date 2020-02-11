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فؤاد السنيورة: لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح اقتصادى واحترام سلطة الدولة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:27 م
فؤاد السنيورة: لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح اقتصادى واحترام سلطة الدولة فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق
كتب أحمد عرفة

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أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن مشكلة لبنان أكبر من مجرد تشكيل حكومة جديدة تعرض بيانها الوزاري على البرلمان اللبناني، مشيرا إلى أن لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح اقتصادي واحترام سلطة الدولة، لافتا إلى أن حكومة حسان دياب جاءت خلافا لما كان يتوقعه المراقبون وهذا الشباب اللبناني الذى يتظاهر في الشارع الذين يصرون على أن يتم تشكيل حكومة لبنانية مستقبلة، وأن يتولى المستقلين الحقائب الوزارية.

وأضاف رئيس وزراء لبنان الأسبق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن حكومة حسان دياب تم تشكيلها بناء على بدأ توزيع الحقائب والحصص على القوى السياسية الذين يسيطر عليهم حزب الله اللبناني وبالتالي هذه الحكومة اللبنانية لم تتشكل بالطريقة التي ينبغي أن تتشكل عليها.

 

ولفت رئيس وزراء لبنان الأسبق، إلى أنه جاء البيان الوزاري الذى عرضه حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني على البرلمان قاصرا على حل المشكلات التي تعانى منها لبنان، موضحا أن حكومة حسان دياب جرى توزيعها على القوى السياسية، وأن الأزمة في لبنان تتمثل في حل الخلاف القائم بين الشباب ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيرا إلى ضرورة حل تلك الأزمة سريعا.

 

وفى وقت سابق، أعرب رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، عن امتعاضه ورفضه لـ "عمليات الاعتداء التى طالت عدد من النواب والوزراء" أثناء توجههم صباح اليوم لحضور جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزارى للحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة، وقال برى – في كلمة عقب انتهاء رئيس الوزراء حسان دياب من تلاوة نص البيان الوزاري للحكومة – إن أعضاء المجلس النيابي حريصون على الحراك الشعبي (الانتفاضة) الحقيقي وتبني مطالبه، وأن البرلمان "سيبقى للجمع بين اللبنانيين وليس للفتنة" على حد تعبيره.

 

 

 


لبنان

مظاهرات لبنان

ازمه لبنان

حسان دياب

فؤاد السنيوره

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