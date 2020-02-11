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طبيب مسالك بولية يتحرش بـ109 مرضى بينهم 40 طفلا خلال 20 عاماً فى النمسا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:14 م
طبيب مسالك بولية يتحرش بـ109 مرضى بينهم 40 طفلا خلال 20 عاماً فى النمسا طبيب
كتب محمد جمال

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ارتكب طبيب مسالك بولية فى النمسا جرائم تحرش جنسى بحق 109 مرضى من الصبية والشباب، على مدار 20 عاماً تقريباً، وقال مكتب الادعاء فى بلدة فيلز بولاية النمسا العليا فى بيان وفقا لصحيفة الرؤية إن أعمار 40 من الضحايا تقل عن 14 عاماً، وكان جميع الضحايا من مرضى الطبيب 57 عاماً.

ويصل ميل الطبيب جنسياً للأطفال إلى حد الاضطراب العقلى الخطير، وفقاً لتقرير أعده خبير فى شهادة أُعدَّت بناء على طلب الادعاء، الذى طلب احتجاز المدعى عليه فى سجن للمجرمين المصابين باضطرابات عقلية.

وأفاد مكتب الادعاء فى وقت سابق بأن الطبيب كان يجعل مرضاه الصغار يعتقدون أن ما يرتكبه من تحرش، هو جزء طبيعى من الفحوصات الطبية.

يذكرأن، عاقبت امرأة تدافع عن نفسها ضد محاولة التحرش بها واغتصابها داخل منزلها فى باكستان، فانتقمت من متحرش حاول اغتصابها على طريقتها الخاصة، حيث نجحت في بتر عضوه الذكري بعد أن اقتحم عليها مسكنها بإقليم البنجاب وسط البلاد، واستخدمت الفتاة سكيناً للدفاع عن نفسها بعد محاولة الاعتداء الجنسي عليها من قبل الرجل الذى اقتحم مسكنها بإقليم البنجاب وسط البلاد.

ووفق ما نقلته صحيفة الرؤية، قال محمد إلياس المسؤول بالشرطة الباكستانية، إن المرأة البالغة من العمر 25 عاماً استخدمت سكيناً للدفاع عن نفسها من محاولة الاعتداء الجنسي عليها من قبل رجل اقتحم مسكنها بإقليم البنجاب وسط البلاد.

وأكدت الشرطة الباكستانية أن المرأة كانت بمفردها عندما اقتحم الرجل منزلها وحاول شل حركتها والاعتداء عليها، وبعد ذلك أسرعت المرأة إلى المطبخ وأحضرت سكيناً، وقامت بقطع عضوه الذكري عندما حاول مرة أخرى الاعتداء عليها جنسياً، وذلك بحسب ما قاله إلياس المسؤول بالشرطة مستشهداً برواية المرأة.


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