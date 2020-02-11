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ضبط 7 عناصر إجرامية بأسلحة نارية في طوخ وبنها وقليوب

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:04 م
ضبط 7 عناصر إجرامية بأسلحة نارية في طوخ وبنها وقليوب حملة أمنية - صورة أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 7 عناصر إجرامية بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم؛ حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "م.ا" عاطل، ومقيم دائرة مركز طوخ ،وبحوزته سلاح ناري بندقية اليه تحمل بخزينتها عدد 3 طلقة من ذات العيار .. وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و"م.م"37سنه عاطل ،مقيم دائرة مركز بنها ،وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 270 جنيه وهاتف محمول وسلاح ابيض كتر ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر رقم 3889 لسنة 2020م جنح مركز بنها.

و"ا.ا"31سنه عاطل ،ومقيم دائرة مركز الخانكة،وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل وعدد 3 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى 350 جنيه وهاتف محمول ،وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

و"ا.م"24سنه،عاطل وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش وعدد 5  طلقة من ذات العيار ،وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع  ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 53 لسنة 2020 م جنايات أ د ط قسم ثان شبرا الخيمة،و"م.س"27سنه،عاطل

 حال استقلاله دراجة ناريه بدون لوحات معدنية ماركة بجاج سوداء، وبالكشف عنها تبين أنها تحمل لوحات معدنية قليوبية المبلغ بسرقتها في واقعة المحضر جنح قسم ثان شبرا الخيمة بلاغ المدعواحمد م  ع   31سنه، عامل ومقيم الخصوص وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 5 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

و"س.ع"32سنه،عاطل ،"و.ج"41 سنه ،عاطل ومقيمان دائرة قسم الخصوص ،وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 90 جرام ومبلغ مالى 340 جنيه وعدد 2 هاتف محمول ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

و"ع.ص"27سنه ،عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكميه من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى 180 جنيه وهاتف محمول ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه

و"م.ف"30سنه،عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 210 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 1524 لسنة 2020م جنح مركز قليوب،تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


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