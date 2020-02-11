ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط ،بقيادة الدكتور طارق يوسف ،بوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ،والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بإدارة المجازر والدكتور أحمد صيام مفتش بيطرى بمديرية الطب البيطرى بدمياط، بالاشتراك مع التموين بدمياط عدة حملات لضبط أسواق اللحوم .

حيث شنت حملة علي مدينة عزبة البرج، والتى أسفرت عن ضبط 50 كجم من الكبدة منتهية الصلاحية ،كما تم ضبط كميات من الدواجن المتبلة الفاسدة والسجق إنتاج مصنع مجهول المصدر، كما تمكنت الحملة من ضبط 18 كجم من الأكباد المستوردة الفاسدة وكذلك 15 كيلو جرام من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 5 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم تحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات فيها

من ناحية أخرى أعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن طرح عدد 37 مزرعة سمكية بزمام منطقة دمياط وذلك للتأجير من خلال مزاد محلى بأيام 16،18،32،25 من شهر فبراير الحالى كما تتضمن الشروط الخاصة بالتقدم ألا يكون المتقدم لجلسة التأجير مديناً للهيئة وإحضار بطاقة الرقم القومى وكذلك سداد كامل التأمين والقسط الأول على من يرسو عليه التأجير فى ذات الجلسة وقبل الانتهاء منها أما فى حالة وجود شركاء يلزم تقديم عقد الشراكة للجنة التأجير قبل موعد اللجنة و فى حالة وجود وكيل عن اى من الحضور لابد أن يكون التوكيل يتيح له الحضور فى الممارسات أو المزاد المحلى أو العلنى وهل هذا التوكيل يتيح الحضور فقط ام إتخاذ باقى الإجراءات حتى إتمام الترخيص ويحتفظ بالاصل اذا كان توكيل خاص وبصورة من التوكيل العام مع توقيع أعضاء اللجنة عليه ، ويتم الحصول على كراسة الشروط مقر المنطقة بشطا بجوار مد الصنايع بسعر 150جنيها.