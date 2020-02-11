سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:14 م
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط أسماك فاسدة
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت  إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط ،بقيادة الدكتور طارق يوسف ،بوالنجا  مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ،والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بإدارة المجازر والدكتور أحمد صيام مفتش بيطرى بمديرية الطب البيطرى بدمياط، بالاشتراك  مع التموين بدمياط عدة حملات لضبط أسواق اللحوم .

 حيث شنت  حملة علي  مدينة عزبة البرج، والتى أسفرت عن ضبط  50 كجم من الكبدة منتهية الصلاحية ،كما تم ضبط كميات من الدواجن المتبلة الفاسدة والسجق إنتاج  مصنع مجهول المصدر، كما تمكنت الحملة من  ضبط 18 كجم من الأكباد المستوردة الفاسدة وكذلك 15 كيلو جرام من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 5 كجم من اللحوم البلدية  المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم تحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات فيها

من ناحية أخرى أعلنت  الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن طرح عدد 37 مزرعة سمكية بزمام منطقة دمياط وذلك للتأجير من خلال مزاد محلى بأيام 16،18،32،25 من شهر فبراير الحالى كما تتضمن الشروط الخاصة بالتقدم ألا يكون المتقدم لجلسة التأجير مديناً للهيئة وإحضار بطاقة الرقم القومى وكذلك سداد كامل التأمين والقسط الأول على من يرسو عليه التأجير فى ذات الجلسة وقبل الانتهاء منها أما فى حالة وجود شركاء يلزم تقديم عقد الشراكة للجنة التأجير قبل موعد اللجنة و فى حالة وجود وكيل عن اى من الحضور لابد أن يكون التوكيل يتيح له الحضور فى الممارسات أو المزاد المحلى أو العلنى وهل هذا التوكيل يتيح الحضور فقط ام إتخاذ باقى الإجراءات حتى إتمام الترخيص ويحتفظ بالاصل اذا كان توكيل خاص وبصورة من التوكيل العام مع توقيع أعضاء اللجنة عليه ، ويتم الحصول على كراسة الشروط مقر المنطقة بشطا بجوار مد الصنايع بسعر 150جنيها.

 


دمياط

اخبار دمياط

الطب البيطرى

مجازر دمياط

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة