ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية عن ضبط العديد من المخالفات خلال الحملات المكثفة على منافذ بيع اللحوم والمنشآت والمطاعم ، حيث تم ضبط طن و 194 كجم لحوم و دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، خلال الفترة من 17 يناير 2020 و حتى 6 فبراير 2020.

وشنت مديرية الطب البيطرى حملات موسعة بناء على توجيهات الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطرى ، وتعليمات مدير عام الصحة العامة و المجازر بتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم و المنشآت و المطاعم ، حفاظا على صحة المواطن السكندرى.

وأشار بيان صادر من مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية إلى أنه تم ضبط 900 كجم دواجن نافقة، 45 كجم مصنعات لحوم، 66 كجم كبدة، 183 كجم لحوم مجمدة، وأكد البيان على أن جميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتكونت لجنة الضبط من مدير ادارة المجازر و رئيس قسم التفتيش و عدد من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية ، بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث تموين العامرية و المنتزه ووسط ، و قد تم التحفظ على المضبوطات و تحرير المحاضر الازمة بأٌقسام الشرطة المختلفة.

من جهة أخرى قامت مديرية الزراعة بالإسكندرية، باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض التحت للأراضي المزمع البناء عليها بمناطق حي العجمي وحي العامرية غرب الإسكندرية تحت رعاية الدكتور مصطفي كامل البخشوان مدير مديريه الزراعة بالإسكندرية وبرئاسة المهندسة تريزه سعد عطاالله مدير اداره المكافحة وبإشراف مهندسي المكافحة.

كما نظمت مديرية الزراعة بالإسكندرية، فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالقطاع الزراعي برئاسة الدكتور مصطفى كامل البخشوان مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية تحت عنوان "المشروعات الصغيرة وأهميتها فى تنمية المجتمع فى الفترة من 9 فبراير و حتى 27 فبراير الجارى، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب برئاسة مهندسة فاطمه راشد.