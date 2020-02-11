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صور.. محافظ الشرقية يزور مدرسة ضحية "الساندوتش" ..ويؤكد:لن أسمح بتكرار المأساة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:04 ص
صور.. محافظ الشرقية يزور مدرسة ضحية "الساندوتش" ..ويؤكد:لن أسمح بتكرار المأساة محافظ الشرقية أثناء زيارته لمدرسة أبو طوالة
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير هيئة الأبنية التعليمية، بإقامة سور حول مدرسة أبو طوالة الإبتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، حفاظاً على أرواح التلاميذ ولمنعهم من التسرب خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسى، ولإحكام الرقابة والسيطرة عليهم أثناء فترة الفسحه، جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم للمدرسة لمعاينتها على الطبيعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والهندسية لتوفير جوانب الأمن والسلامة داخل المدرسة وحفاظاً على أرواح أبنائنا التلاميذ.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية وتلاحظ له وجود بعض التصدعات والشقوق فى حوائط وجدران المبنى ليأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة وفحص مبنى المدرسة وإعداد تقرير مفصل للعرض عليه لإتخاذ مايلزم حيال تحقيق إجراءات السلامة والأمن لأبنائنا التلاميذ داخل المدرسة .

كما وجه محافظ الشرقية، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، بمراجعة قرار التخصيص الصادر لبناء المدرسة لمعرفة المساحة الكلية بقرار التخصيص ومطابقتها بالمساحة الفعلية المقامة عليها المدرسة واتخاذ اللازم قانوناً فى هذا الشأن.

أمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بتذليل كافة العقبات أمام إقامة السور حول المدرسة وإزالة التعديات ورفع الإشغالات والقمامة بمحيط المدرسة وتمهيد الطريق المؤدى إليها لسهولة تأمين وصول التلاميذ إليها.

أكد محافظ الشرقية أنه يتابع سير إجراءات التحقيق فى واقعة مصرع تلميذ بالصف السادس الإبتدائى بالمدرسة أسفل عجلات سيارة نصف نقل أثناء خروجة من المدرسة فى فترة الفسحة لعدم وجود السور ، مؤكداً انه سيتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة وقال : لن يسمح بتكرار مثل هذه الوقائع مرة أخرى داخل المنشئات الحكومية.

حرص محافظ الشرقية على حضور طابور الصباح مع تلاميذ المدرسة مقدماً لهم ولأسرة التلميذ المتوفى واجب العزاء والمواساه ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

إلتقى المحافظ أولياء أمور التلاميذ واستمع لمشاكلهم ووعد بسرعه حلها وقال أنه تقرر إقامة سور حول المدرسة ، مؤكداً أنه سيتابع بنفسه إجراءات بناء السور لسرعة الإنتهاء منه لتأمين المدرسة حفاظا على ارواح التلاميذ.

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محافظ الشرقية أثناء زيارته لمدرسة أبو طوالة

 

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مدرسة أبو طوالة

 

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محافظ الشرقية أثناء زيارته لمدرسة أبو طوالة

 

 

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محافظ الشرقية أثناء زيارته لمدرسة أبو طوالة

 

 


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