صور .. رفع الأتربة والعوائق من على طرق مدينة نخل فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت فى نطاق مركز نخل بوسط سيناء،أعمال رفع الأتربة والعوائق من على مسار الطرق المارة داخل المدينة والموصلة لمناطق مجاورة.

وأوضح سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، فى بيان،أنه تجرى أعمال نظافة الطريق الدولى ورفع الأتربة الموجودة على جانبى الطريق نتيجة سوء الأحوال الجوية والعواصف الرملية، وكذا الموجودة بطريق مدخل مستشفى نخل المركزى ومكتب تموين نخل، لافتا أن الهدف من هذه الحملة الحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات من أخطار الطريق، حيث أن المتعارف عليه أن تجميع هذه الأتربة على الطريق تعوق سير السيارات وتؤدى إلى حوادث الطرق.

وقال أنه تم توجيه تحذيرات لقائدى السيارات خاصة على الطريق الدولى بضرورة توخى الحذر والحيطة.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم تركيب لوحات إرشادية للتحويلة بمدخل مدينة نخل تحت إشراف إدارة المرور منعا للحوادث، وحفاظا على أرواح المسافرين .

وسبق وأعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء، أن "سليمان فرج محمد"، رئيس مركز ومدينة نخل، تفقد عددا من مواقع العمل بمشروعات إنتاجية وخدمية بنطاق المدينة والقرى فى وسط سيناء.

رافقه خلال الجولة مصطفى مدير مركز المعلومات ومحمود عبدالله وكيل الإدارة الهندسية.

وشملت الجولة تفقد معصرة لإنتاج زيت الزيتون بمدينة نخل، والمطحن بالسوق التجارى المقرر سرعة تشغيله لخدمة المواطنين، ومشغل التريكو والسجاد بالسوق التجارى بمدينة نخل ، كما تم متابعة حملة الإشغالات داخل المدينة والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة أعمال الرصف والبلاط والانترلوك بحى نخل القديمة والرصف بشارع مستشفى نخل العام وقد وجه رئيس المدينة بسرعة الإنتهاء من الأعمال.

وتشهد مناطق مركز نخل المترامية الأطراف بوسط سيناء خدمات متنوعة تقدمها الدولة خدمة للأهالى، بينها خدمات عاجلة واُخرى ممثلة فى بنية تحتية لمرافق يجرى العمل فى تجهيزها .

وتشهد نخل مواصلة انطلاق حملة تنظيف وتجميل شوارع مدينة نخل وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها باعتبارها تمثل نقطة ومحور التقاء لجميع الطرق المؤدية لكل مدن شمال وجنوب سيناء ومحافظات السويس والإسماعيلية .

ويعتبر اهم مشروع خدمى قائم فى مدينة نخل هى مستشفى نخل المركزى، الذى يعد من أكبر المشروعات الصحية على مستوى المحافظة ويجرى التجهيز للافتتاح الرسمى له فى شهر ابريل القادم بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء، لافتا انه تم قبل ايّام قليلة مراجعة كافة استعدادات الافتتاح الرسمى ، وان هذا المستشفى يقدم خدماته لأهالى مدينة نخل وقراها ، ويخدم المسافرين على طريق الحجاج والمعتمرين القادمين والمغادرين عبر ميناء نويبع البحرى.

وتجرى فى نطاق مركز نخل اعمال خدمية تتضمن مشروعات رصف طرق ومياه الشرب، واخرى فى قطاع النظافة وتجميل المدينة.



ازالة الاتربة من طرق مدينة نخل