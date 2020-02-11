صور.. حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح

مطروح – حسن مشالي

شن مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وإزالة الأسواق العشوائية بشارع شكري القوتلي و شارع التهريب والمنطقة الطبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة إشغالات الطريق والشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة.

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، أن الحملات تمكنت من إزالة إشغالات الطريق بمنطقة الطبية، وشارعي التهريب وشكري القوتلي، تحت إشراف العميد محمد جلال رئيس شرطة المرافق، ونواب رئيس المدينة محمد مصطفي والسيد خلف وناصر النجار، و إبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة والإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وأكد "المعداوي" أنه تم التحفظ علي عربات الباعة الجائلين، بشارع التهريب، وإزالة إشغالات الطريق بشارع شكري القوتلي، مع استمرار الحملات المكثفة المكبرة في نطاق المدينة، لضمان تحقيق الالتزام وفرض الانضباط بالشارع للحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة تنفيذا لتعليمات محافظ مطروح، واستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين.

وناشد رئيس المدينة، أصحاب المحال التجارية، بعدم مخالفة القانون وإشغال الطريق والأرصفة للحفاظ على المظهر والشكل السياحي للمدينة.

على جانب آخر، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام الشرطة، جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة واستردادها، فى إطار الموجة 15، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعدى على أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب، ونجحت الحملات المكبرة، فى استرداد 157 فدان أراضى بناء وإزالة التعديات عليها، بمراكز ومدن مرسى مطروح، النجيلة، العلمين، سيدى برانى.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين، بعدم البناء على الأراضى المملوكة للدولة بكافة أنواعها مستقبلاً كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.+

حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (3)



حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (4)



حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (5)



حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (1)