سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:51 م
صور.. حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وإزالة الأسواق العشوائية بشارع شكري القوتلي و شارع التهريب والمنطقة الطبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة إشغالات الطريق والشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة.

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح،  أن الحملات تمكنت من إزالة إشغالات الطريق بمنطقة الطبية، وشارعي التهريب وشكري القوتلي، تحت إشراف العميد محمد جلال رئيس شرطة المرافق، ونواب رئيس المدينة محمد مصطفي والسيد خلف وناصر النجار، و إبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة والإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وأكد "المعداوي" أنه تم التحفظ علي عربات الباعة الجائلين، بشارع التهريب، وإزالة إشغالات الطريق بشارع شكري القوتلي، مع استمرار الحملات المكثفة المكبرة في نطاق المدينة، لضمان تحقيق الالتزام وفرض الانضباط بالشارع للحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة تنفيذا لتعليمات محافظ مطروح، واستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين.

وناشد رئيس المدينة، أصحاب المحال التجارية، بعدم مخالفة القانون وإشغال الطريق والأرصفة للحفاظ على المظهر والشكل السياحي للمدينة.

على جانب آخر، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام الشرطة، جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة واستردادها، فى إطار الموجة 15، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعدى على أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب، ونجحت الحملات المكبرة، فى استرداد 157 فدان أراضى بناء وإزالة التعديات عليها، بمراكز ومدن مرسى مطروح، النجيلة، العلمين، سيدى برانى.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين، بعدم البناء على الأراضى المملوكة للدولة بكافة أنواعها مستقبلاً كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.+حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (3)

حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (3)

 

حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (4)
حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (4)

 

 

حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (5)
حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (5)

 

 

حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (1)
حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (1)

 

 

حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (2)
حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح (2)

 


محافظة مطروح

حملة ازالة

مجلس مدينة مرسى مطروح

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القضاء الإدارى يلزم مطروح رد مليون جنيه لإحدى الشركات قيمة مصاريف خصمتها المحافظة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:46 م

قمة أفريقيا ترفض التدخل العسكرى فى ليبيا.. إلزام الاتحاد الأفريقى بالعمل على التوصل لحل نهائى للصراع.. الأفارقة يشكرون "السيسي" على مجهوداته فى 2019.. والرئيس يدعو الأعضاء للتشاور حول الموضوعات المطروحة بالقمة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:00 م

الصحف المصرية: «اليوم السابع» بمقر إقامة المصريين داخل الحجر الطبي بمطروح.. البنك المركزي يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة.. النواب يوافق على تعديل قانون قوائم الكيانات الإرهابية بشكل نهائي

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:05 ص

صور..تداول الطيور الحية وذبحها فى المحلات بمطروح يهدد صحة المواطنين.. أصحاب المحلات: المواطن يفضل ذبح الدواجن وقت الشراء ولا يفضلون شراء المجمدة.. ومواطنون يطالبون بمنع تداول الطيور الحية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:00 ص

رئيس المركزى للمحاسبات يلتقى أعضاء الجهاز بالإسكندرية والبحيرة ومطروح

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة