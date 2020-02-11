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صور.. جامعة أسوان تستعد لتنظيم مهرجان ختامى لأنشطة الرياضات المائية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:12 م
صور.. جامعة أسوان تستعد لتنظيم مهرجان ختامى لأنشطة الرياضات المائية جامعة أسوان تستعد لتنظيم مهرجان ختامى لأنشطة الرياضات المائية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية إنهم يعملون على تميز كليات جامعة أسوان من خلال البرامج التعليمية وربطها بطبيعة المكان والموقع لعاصمة الشباب الإفريقى أسوان ولتنفيذ مسابقات رياضية مائية تساعد على تشجيع السياحة التعليمية داخل محافظة أسوان.

وأضاف الدكتور أشرف مصطفى أحمد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، أنه قام بزيارة إلى نادى النيل للتجديف والرياضات المائية للعاملين بالمقاولون العرب .

وقدم الشكر والتقدير لرئيس النادى طارق محمد عبد العظيم رئيس مجلس ادارة النادى والمهندس نور الدين محمد صادق عضو مجلس الادارة والمشرف العام للنشاط الرياضى ومجلس ادارة النادى وأحمد فتحى المدير التنفيذى للنادى وجميع العاملين بالنادى على التعاون البناء والتكامل والمشاركة المجتمعية مع كلية التربية الرياضية جامعة أسوان، فى نقل القوارب واللنش والعمل على استضافة وتأمين المعدات والقوارب وأشاد المقاولون العرب شركة العمالقة صانعة الرجال ودعمها للرياضة والرياضيين بصعيد مصر، وكذلك تم تفقد القوارب الكاياك الفردى والزوجى واللنش.

وأشار الدكتور عادل مكى المشرف على الرياضات المائية بالجهود المبذولة فى تطوير هذه اللعبة بأسوان إلى اهتمام المحافظة بها والعمل على إقامة دورات تدريبية للطلاب وتنظيم مهرجان ختامى لأنشطة الرياضية يكون فى نادى النيل بقوارب الكياك.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان عن وصول قوراب الكاياك واللنش لاول مرة على مستوى كليات التربية الرياضية بجمهورية وذلك لتدريب طلاب كلية التربية الرياضية وإقامة المسابقات المائية فى محافظة أسوان ويبلغ عدد القوارب 13 قارب كياك زوجى وفردى وكانوى

 

وعلى صعيد آخر لتعزيز دور الشباب والمشاركات الطلابية ، تشارك جامعة أسوان برئاسة وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة بوفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى أسبوع الجامعات الأول الذى تنظمه جامعة سوهاج بحضور عددا من رؤساء الجامعات المصرية والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعات الرياضى والكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للناشئين .

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تشارك بوفد مكون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بهدف المشاركة فى الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل على المنافسة فى كافة الأنشطة والحصول على مراكز متقدمة من بين الجامعات المشاركة .

وأضاف إيهاب رفعت مسؤول الاتصال ومنسق عام وفد جامعة أسوان أنه تنافس جامعة أسوان فى مسابقة عضو هيئة التدريس المثالى بمشاركة الدكتور حسن حزين كلية علوم ممثلا لجامعة أسوان وقد فازت الدكتورة يسرا عدلى فى لعبة تنس الطاولة على جامعة طنطا وفوز مها على جامعة أسوان فى لعبة التنس الأرضى على جامعة مطروح وفوز على سعيد فى تنس الطاولة على جامعة الوادى الجديد ويشارك بالوفد إيهاب رفعت وأحمد تقى من رعاية الشباب المركزية بجامعة أسوان يشارك بأسبوع شباب الجامعات 12 جامعة مصرية والذى يقام خلال الفترة من 8إلى 18 فبراير الجارى.

 

جامعة أسوان تستعد لتنظيم مهرجان ختامى لأنشطة الرياضات المائية (2)
جامعة أسوان تستعد لتنظيم مهرجان ختامى لأنشطة الرياضات المائية 

 

جامعة أسوان تستعد لتنظيم مهرجان ختامى لأنشطة الرياضات المائية (3)
جامعة أسوان تستعد لتنظيم مهرجان ختامى لأنشطة الرياضات المائية

 

جامعة أسوان تستعد لتنظيم مهرجان ختامى لأنشطة الرياضات المائية (1)
جامعة أسوان تستعد لتنظيم مهرجان ختامى لأنشطة الرياضات المائية 

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