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صور.. تعرف على قرارات عميد "آثار الأقصر" قبل بدء الدراسة 15 فبراير الجارى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:47 م
صور.. تعرف على قرارات عميد "آثار الأقصر" قبل بدء الدراسة 15 فبراير الجارى الدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الآثار بجامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت جامعة الأقصر، عقد الدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الآثار بالجامعة، اجتماعا مع قيادات وأساتذة الكلية لدعم بدء العملية التعليمية في الفصل الدراسى الثانى، حيث إنه قرر علي جميع الطلاب الانتظام بالدراسة في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 15 فبراير 2020، علما بأن الطلاب الذين تغيبوا خلال الأسبوع الأول سيتم احتساب عدم حضورهم غياب في جميع المحاضرات والسكاشن، وذلك بناء على توجيهات الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر.

وأكد الدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الآثار بجامعة الأقصر – خلال الاجتماع - أنه تقرر أن يتم تطبيق نسبة الحضور والتي يجب أن لا تقل عن 75% من إجمالي عدد المحاضرات، كما أن الغياب يجب أن يكون بعذر تقبله إدارة الكلية ويقدم للقسم المختص وإدارة شئون الطلاب، حيث إنه حضر ذلك الاجتماع عدد من أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسهم الدكتور منصور النوبي منصور عميد كلية الآثار السابق والأستاذ المتفرغ بقسم الآثار المصرية، وحضر الاجتماع عددا من طلاب الكلية ومسئول رعاية الشباب.

وكان قد اجتمع الدكتور بدوي شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومدير الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، وذلك لمناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بشئون التعليم والطلاب، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي يقوم بها رئيس الجامعة بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب للوقوف على أهم المشاكل التي تتعلق بالعملية التعليمية بالجامعة وكيفية حلها.

وأكد الدكتور بدوي شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، أنه تهدف هذه الإجتماعات إلى الإرتقاء بالعملية التعليمية، وفي إطار هذا الاجتماع تم اعتماد جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020، كما أكد رئيس الجامعة على تذليل جميع العقبات التي تواجه العملية التعليمية والطلاب.

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع
 
جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع

الاقصر

جامعة الاقصر

اخبار مصر اليوم

كلية الاثار بالاقصر

جداول محاضرات الاقصر

الفصل الدراسى الثانى

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