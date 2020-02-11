صور.. تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بأسواق الغربية

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والبقوليات والبيض فى الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث تُباع الطماطم 3 كيلو بـ 10جنيهات، بطاطس 4 جنيهات، خيار كيلو ونصف بـ 10جنيهات، فلفل كيلو ونصف بـ 10جنيهات، شطه كيلو ونصف بـ10جنيهات، جزر 2 كيلو بـ5جنيهات، باذنجان أسمر 5 جنيهات، باذنجان ابيض 5 جنيهات، كرنب 10جنيهات، كرنبيط 10جنيهات، بطاطا 10جنيهات، يوسفي بلدي 4 جنيهات، برتقال بصره 6 جنيهات، برتقال سكري 5 جنيهات، تفاح أحمر 15جنيه، تفاح اخضر 15جنيها، موز 8 جنيهات، اناناس 8 جنيهات، كيوي 24جنيه.

كما يُباع البيض البلدي بـ45 جنيها، بيض احمر 38 جنيها، بيض ابيض 38 جنيها، بيض بصفرين 48 جنيها.

ويٌباع عدس اصفر 13جنيه، عدس بجبه 12جنيه، فاصوليا 22جنيه، لوبيا 16جنيه، فول مدشوش 12جنيه، فول حصا 12جنيهن حلبه 18جنيه، مكرونه سايبه 7,5جنيه، ارز بسمتي 15جنيه، حمص الشام 14جنيه، حمص طبيخ 11جنيه، ترمس مر 12جنيه، ترمس حلو 17جنيه.

أما الدواجن فتُباع بـ28جنيه للكيلو، اوراك 33جنيه، صدور 35جنيه، بانيه 65جنيه، كبد وقوانص 32جنيه، دبابيس 34جنيه.

وتُباع اللحمة البلدى بسعر 85 جنيه للكيلو، واللحمة الكبيرة بـ70جنيه، اللحمه الضاني بـ85جنيه.

من جانبه، صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مديرية التموين ومباحث التموين بالغربية قاموا بشن قوافل غذائية بأسعار تنافسية أقل من سعر السوق 25%، مما أدى إلى إجبار التجار إلى خفض الأسعار داخل الأسواق، مضيفا: أنه تم تنظيم شوادر ثابتة بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع الخضروات والفاكهة بأقل من سعر السوق.