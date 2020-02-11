سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بأسواق الغربية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:32 م
صور.. تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بأسواق الغربية اسعار الخضروات والفواكه واللحوم بأسواق محافظة الغربية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية، انخفاضا فى أسعار أصناف الخضر والفواكهة، وشهدت الأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق وأسواق تحيا مصر والتى تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بمدينة المحلة برئاسة المقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية،  على شراء أصناف الخضر والفاكهة المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والبقوليات والبيض  فى الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث تُباع الطماطم 3 كيلو بـ 10جنيهات، بطاطس 4 جنيهات، خيار كيلو ونصف بـ 10جنيهات، فلفل كيلو ونصف بـ 10جنيهات، شطه كيلو ونصف بـ10جنيهات، جزر 2 كيلو بـ5جنيهات، باذنجان أسمر 5 جنيهات، باذنجان ابيض 5 جنيهات، كرنب 10جنيهات، كرنبيط 10جنيهات، بطاطا 10جنيهات، يوسفي بلدي 4 جنيهات، برتقال بصره 6 جنيهات، برتقال سكري 5 جنيهات، تفاح أحمر 15جنيه، تفاح اخضر 15جنيها، موز 8 جنيهات، اناناس 8 جنيهات، كيوي 24جنيه.

كما يُباع البيض البلدي بـ45 جنيها، بيض احمر 38 جنيها، بيض ابيض 38 جنيها، بيض بصفرين 48 جنيها.

ويٌباع عدس اصفر 13جنيه، عدس بجبه 12جنيه، فاصوليا 22جنيه، لوبيا 16جنيه، فول مدشوش 12جنيه، فول حصا 12جنيهن حلبه 18جنيه، مكرونه سايبه 7,5جنيه، ارز بسمتي 15جنيه، حمص الشام 14جنيه، حمص طبيخ 11جنيه، ترمس مر 12جنيه، ترمس حلو 17جنيه.

أما الدواجن فتُباع بـ28جنيه للكيلو، اوراك 33جنيه، صدور 35جنيه، بانيه 65جنيه، كبد وقوانص 32جنيه، دبابيس 34جنيه.

وتُباع اللحمة البلدى بسعر 85 جنيه للكيلو، واللحمة الكبيرة بـ70جنيه، اللحمه الضاني بـ85جنيه.

 من جانبه، صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مديرية التموين ومباحث التموين بالغربية قاموا بشن قوافل غذائية بأسعار تنافسية أقل من سعر السوق 25%، مما أدى إلى إجبار التجار إلى خفض الأسعار داخل الأسواق، مضيفا: أنه تم تنظيم شوادر ثابتة بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع الخضروات والفاكهة بأقل من سعر السوق.

اسعار الخضروات والفواكه واللحوم بأسواق محافظة الغربية (4)
 

 

اسعار الخضروات والفواكه واللحوم بأسواق محافظة الغربية (3)
 

 

اسعار الخضروات والفواكه واللحوم بأسواق محافظة الغربية (2)
 

 

اسعار الخضروات والفواكه واللحوم بأسواق محافظة الغربية (1)
 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اسعار الخضروات والفواكه

اسعار الخضروات اليوم

منافذ كلنا واحد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة.. انخفاض البطاطس لجنيهين

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:25 م

أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة.. وانخفاض الطماطم إلى 2 جنيه للكيلو

الأحد، 09 فبراير 2020 11:49 ص

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 7-2-2020 بسوق العبور

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:07 م

أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. البصل بـ2.5 جنيه والكوسة بـ6 جنيهات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:11 م

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بـ2 جنيه والبصل 2.5 جنيها

الإثنين، 03 فبراير 2020 11:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة